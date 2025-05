Valencia agradece a 67 entidades su colaboración en el incendio de Campanar

R. X. Valencia Miércoles, 28 de mayo 2025, 20:05 | Actualizado 22:15h. Comenta Compartir

Con un minuto de silencio en memoria de las 10 víctimas mortales. Así ha comenzado el acto de entrega de las Medallas de la Gratitud a las entidades que colaboraron en el incendio de Campanar, celebrado en el Palau de la Música y presidido por la alcaldesa, María José Català. Un acto muy emotivo en el que Català ha recordado la actuación heroica de Julián, el portero del edificio, y «el impulso desinteresado y la voluntad de sumar y colaborar» de empresas, entidades y organizaciones de todo tipo surgido a partir del 22 de febrero.

La primera edil de Valencia ha recordado que es «la primera vez en democracia» que se conceden estas medallas, creadas en 1957 y otorgadas en 1958 «para agradecer la ayuda recibida tras la histórica riada. «No existen más precedentes, lo que muestra el valor que la ciudad concede a una distinción que es más que eso. Es un gesto cargado de sentido, de sentimiento y de dignidad».

La alcaldesa ha trasladado a las 67 entidades distinguidas este miércoles que «Valencia entrega hoy lo más sincero que os puede ofrecer: su memoria, su cariño y su admiración a quienes estuvisteis a la altura cuando más falta hacía» y ha ensalzado «la valentía» de las personas que estuvieron aquella noche ayudando y les ha agradecido «tanta demostración de grandeza, de solidaridad, de entrega y de humanidad».

Al acto han asistido, además de las personas y entidades distinguidas, el concejal de Cultura, José Luis Moreno, las falleras mayores de València, Lucía García y Berta Peiró, y sus cortes de honor, así como miembros de la corporación municipal y vecinos y vecinas del barrio de Campanar, entre otros.

Además, María José Catalá ha destacado «el impulso desinteresado y la voluntad de sumar y colaborar», surgido a partir del 22 de febrero, de empresas, hoteles, comercios, entidades sociales, fundaciones y colegios profesionales, la red que tejió Valientes «en pocos minutos para 'Ayudar a ayudar'» y el mundo de las Fallas que «se convirtió en el mayor ejército de la solidaridad».

En este sentido, la alcaldesa ha recordado también la actuación heroica de Julián, el portero del edificio; de la Policía Local; Bomberos; Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado; la UME y Protección Civil; así como el trabajo de los servicios municipales.

«Todos fuisteis la parte esencial de esa respuesta: 67 gigantes solidarios que acudieron en auxilio de más de 100 familias, pero que levantaron a una ciudad entera cuando se rompía. València es una ciudad que está hecha de gigantes», ha subrayado Catalá.

Catalá ha finalizado sus palabras con el recuerdo de la riada y las pedanías del sur de la ciudad y los pueblos «golpeados de forma inmisericorde» por ella y ha agradecido de nuevo a los servicios municipales y a los Cuerpos de emergencia y Fuerzas de Seguridad que se volvieran a entregar sin descanso en la dana. «València está hecha de gente buena. València tiene un músculo humano que no se rinde, que no se quiebra, que siempre responde. Eso no sólo es compromiso, eso es identidad», ha afirmado.

Por su parte, Amalia Correcher, de la Asociación Valientes, tras narrar cómo vivió el suceso aquella tarde y noche, ha agradecido la «ola de solidaridad abrumadora» con la que reaccionó la ciudadanía de València. También ha agradecido la actuación de los Bomberos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los servicios municipales y resto de entidades, organizaciones y tejido empresarial valenciano.

«Esta medalla no es un reconocimiento institucional cualquiera. Es la forma que tiene una ciudad entera de abrazar a quienes la defendieron, la cuidaron y amaron en sus horas más oscuras. Esta medalla pesa porque está llena de agradecimiento, de dignidad, verdad y humanidad», ha manifestado Correcher.

Reconocimientos

Las 67 organizaciones, empresas o instituciones a las que se les ha hecho entrega de las medas, en reconocimiento de su solidaridad y colaboración que prestaron durante aquella fatídica noche y días posteriores han sido: el 112 de la Comunitat Valenciana; SH Valencia Palace; Servicio Atención Emergencias Sociales (SAUS) del Ayuntamiento de València; Mercadona; Bomberos de València; Agrupación Voluntarios Protección Civil; Policía Local de Valencia; Cuerpo Nacional de Policía; Asociación Valenciana por la Inclusión: Valientes; Julián García García-Antón; Rossman; BC Fabrics; Reig Martí / Vantry World, SL; y Cotopur.

También han recibido este reconocimiento la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes; Sklum; El Corte Inglés; Fundación Juan Peran-Pikolinos; Dormitienda y Fundación del Sueño Mónica Duart; Ikea; JV Facility Service; el Consorcio Provincial de Bomberos; y la UME.

Asimismo, se ha concedido a Cruz Roja; Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana; al CREAP IMSERSO, centro de referencia de atención psicosocial a personas con trastorno mental grave; al Colegio de Abogados y al de Notarios de Valencia; la Asociación de psicólogos Viktor Franki; Iberdrola e Iberdrola comercial; Juan Motilla, SL; al Ilustre Colegio de Gestores Administrativos de València; Fundación Cofares; Vodafone; Telefónica; Hotel Primus; Vayoil Textil; Centro Comercial AQUA; al Registro de la Propiedad; y al Colegio de Mediadores de Seguros de Valencia. Finalmente, han recibido la Medalla también la empresa Pavasal; Arte Regal Import; Gamamobel; José Medina e hijos, SL; Hotel Sol y Sombra, SL; Farmacia Mónica Romero Nou Campanar; MSC España; Vickyfoods; Marmoles Artísticos FJ Pardo, SL; Hotel Ilunión AQUA 4; Hospital Intermutual Levante; Colegio de Administradores de Fincas de Valencia; TPF Factory, SL; Aspor Facility & Services, SL; Recreativos Joaquin, SL; Montes Novella; Fundación Crecer Jugando; Deloitte; Orden de Malta; Comisiones falleras; FEVAMA; Tableros José Picó; Tableros Fonres; Joenfa-Skyline; Viccarbe; y Mon Center – Monrabal Chirivella.