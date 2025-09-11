Ultimátum al ministerio para que Sorolla regrese a la playa

El deseo de los valencianos de que el monumento a Joaquín Sorolla regrese frente al mar, como quería uno de nuestros pintores universales, no debería ... de tener color político, pero se ha convertido en un nuevo tema de enfrentamiento con el Ministerio para la Transición Ecológica.

El gobierno de María José Catalá se ha visto obligado a mandar este miércoles tres requerimientos al citado ministerio, a una de sus direcciones generales (de la Costa y el Mar) y a demarcación de Costas de Valencia para que respondan a una pregunta: ¿Cuál de los tres emplazamientos formulados por el Ayuntamiento de Valencia para el monumento a Sorolla ven viable y qué condicionantes administrativos precisan para pedir los permisos?

La cuestión de fondo es que entregaron el pasado 2 de mayo un documento a los tres organismos, con tres opciones para que Sorolla vuelva a mirar al mar, y han pasado cuatro meses y no hay respuesta alguna.

Después de esperar los tres meses de plazo que marca la ley más uno más de 'gracia', el Consistorio se ha decidido a mandarles un requerimiento en el que exige «un pronunciamiento expreso sobre la viabilidad» de las tres alternativas presentadas para reconstruir el monumento en Dominio Público Marítimo-Terrestre. En primer lugar, el Ayuntamiento de Valencia solicita «que se emita una contestación expresa a la consulta presentada en mayo y todo ello, en el plazo máximo de 20 días hábiles desde la recepción del requerimiento».

Se argumenta a las tres entidades que si se considera la documentación remitida en mayo «insuficiente o imprecisa, que se indique de forma concreta en qué extremos técnicos o documentación deben añadirse para la tramitación».

Recreaciones virtuales del munumento a Sorolla. Ayto. Valencia

También recuerdan desde el Consistorio que, a «efectos de cooperación» solicitan la celebración de una reunión técnica, presencial o telemática, con personal de los órganos destinatarios de la consulta y del servicio de Patrimonio Histórico y Artístico del Ayuntamiento con anterioridad al plazo fijado de 20 días».

Reto

E incluso advierten en el requerimiento «que de persistir la inacción o la falta de respuesta expresa, este ayuntamiento interpretará, sin perjuicio de las acciones jurídicas que pudiera ejecutar por inactividad, el silencio como ausencia de objeciones a la viabilidad de las alternativas planteadas» y, en consecuencia, iniciará «la tramitación del expediente administrativo mediante la presentación de la solicitud formal de concesión de ocupación de Dominio Público Marítimo-Terrestre».

Cabe recordar que precisamente la iniciativa de reconstruir el monumento a Sorolla en la playa del Cabanyal fue una de las medidas que anunció la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en el debate del estado de la ciudad de septiembre de 2024, u debate que este jueves tiene una nueva entrega.

El Ayuntamiento solicita una reunión técnica, presencial o telemática, con los entes estatales en un plazo de 20 días

El problema es que si el ministerio da la callada como respuesta, bloquea la iniciativa municipal, porque no pueden dar el primer paso del proyecto que es redactar el proyecto básico.

Si el ministerio no dice en qué ubicación de las tres propuestas da el visto bueno, se bloquea la redacción del proyecto «porque este proyecto es necesario para obtener la autorización y no se pueden hacer tres proyectos. Por lo tanto, se perjudica el interés general, la seguridad jurídica y la planificación técnica y presupuestaria municipal», según indican desde el gobierno local de Catalá.

Por eso, opinan que la falta de contestación «paraliza de facto el procedimiento administrativo para la reconstrucción del antiguo monumento a Sorolla y, con ello, la posibilidad de dar cumplimiento a la voluntad del pintor valenciano, de saldar una deuda histórica con el insigne artista valenciano y de revitalizar la conexión cultural y emocional de la ciudad de Valencia y su litoral, devolviendo al Cabanyal-Canyamelar un elemento emblemático de su identidad».

La propuesta la lanzó Catalá en el debate del estado de la ciudad de 2024 pero no la puede impulsar si el ministerio lo bloquea

Además, recuerdan que es «una aspiración consensuada con los descendientes de Sorolla y por numerosas entidades y personalidades del mundo del arte de la cultura y de la arquitectura».

Alternativas

En cuanto a las ubicaciones que propuso en mayo el Ayuntamiento a los organismos estatales, cabe recordar que como primera opción indicaron la propia ubicación original del monumento, en la arena de la playa del Cabanyal, a la altura de las antiguas Termas Victoria y el asilo de Nuestra Señora del Carmen. Desde el Consistorio opinan que en las últimas décadas la anchura de la playa ha ganado 40 metros y se ha alejado más de la línea de costa y que es «un conjunto escultórico completamente permeable» y que se pondría en una playa urbana «altamente transformada respecto al estado natural».

La segunda opción sería instalar el monumento en un saliente circular del paseo marítimo. Y la tercera alternativa sería llevarlo a la altura del hospital Malvarrosa, en una explanada sin uso.

No hay que olvidar que el monumento estuvo 25 años en la playa, pero se destruyó con la riada del 57, y el Consistorio ha recuperado 119 piezas originales.