Ucranianos en Valencia claman por la paz y exigen «más sanciones para Rusia» Una manifestación recorre el centro de la ciudad en conmemoración del 34º aniversario de la independencia del país tras su salida de la URSS

EP Valencia Domingo, 24 de agosto 2025, 13:59 Comenta Compartir

Una manifestación ha clamado este domingo en Valencia por la paz en Ucrania y ha exigido «más sanciones a Rusia» y «más apoyo mundial para estar unidos» con el fin de «tener más fuerza ante un chauvinismo ruso que no puede dar tanto miedo al mundo civilizado».

De este modo lo ha expresado el presidente de la Federación de Asociaciones Ucranianas en la Comunitat Valenciana y de la Federación de Asociaciones Ucranianas en España, Mykhaylo Petrunyak, en declaraciones a Europa Press Televisión, minutos antes de iniciar la marcha en conmemoración del 34º aniversario de la independencia de Ucrania tras su salida de la URSS en 1991 que ha recorrido las calles del centro de Valencia.

Petrunyak ha recalcado que esta jornada «no se está celebrando como una fiesta» sino que busca «demostrar que el pueblo ucraniano no se rinde», tras más de tres años de «ocupación» rusa: «Estamos luchando y necesitamos apoyo de todo el mundo civilizado. Porque el terrorista mundial Putin no solo pretende matar, es un genocidio que quiere demostrar que, en cualquier momento, un país fuerte puede atacar a cualquier país menos fuerte y pretende destruir la comunidad europea con especulaciones de China y de Estados Unidos».

Para el presidente de la Federación de Asociaciones Ucranianas, estas especulaciones de otros países, «especialmente» del presidente de EEUU, Donald Trump, «están intentando cambiar valores humanos por valores económicos» cuando «cada día 500 y 600 misiles van atacando casas de civiles ucranianos y necesitan apoyo a diario». «Queremos vivir en paz, queremos que mañana se acabe, ya mismo», ha clamado.

Noticia relacionada Putin 4 - Trump 1

Quien también desea la paz «definitiva» para el país eslavo es Andreii, uno de los ucranianos residentes en Valencia que ha acudido a esta convocatoria para «luchar, como se pueda, desde aquí para terminar esta guerra y para vencer».

Andreii ha lamentado que no sabe «hasta dónde llegará» la situación y que «la gente está cansada, porque casi todos tienen en la familia a alguien que está muerto o que está luchando en el frente». «Es mi patria, es mi todo. Y en esta jornada, como todos los días, vamos a dar todo lo posible para nuestra patria», ha expresado.

«Orgullo como pueblo»

Por su parte, el Ayuntamiento de Valencia se ha sumado a la marcha, que ha partido desde la Porta de la Mar y ha finalizado en la plaza de la Virgen y en la concentración posterior. La concejala de Hacienda y alcaldesa en funciones, María José Ferrer San Segundo, que ha asistido a la convocatoria, ha enfatizado que el 24 de agosto es «una fecha de la que sentir un profundo orgullo como pueblo», según recoge el consistorio en un comunicado.

«El día en que rememorar el nacimiento de Ucrania como Estado democrático e independiente hace 34 años, el 24 de agosto de 1991; y una jornada para rendir tributo a quienes han perdido la vida desde la terrible invasión por parte de la Federación de Rusia, iniciada el 22 de febrero de 2022», ha enfatizado en su intervención.

Además, ha deseado «una pronta solución a una guerra que, además de pérdida de vidas humanas, ha obligado a muchos personas, familias enteras, a dejar vuestras casas, tierra y recuerdos, para proteger a vuestros seres queridos».

«En todos y cada uno de vosotros hay lucha, valentía y verdad. Y para todos y cada uno de vosotros hay un pequeño pedacito de València, la ciudad que os acoge y acompaña», ha concluido la alcaldesa en funciones, ante una representación de las 10.196 personas de nacionalidad ucraniana residentes en la ciudad, según el padrón de 2025.