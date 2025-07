Testigos de la caída de la palmera: «Si vuelve a caer otra puede ser muy peligroso, por aquí pasa mucha gente»

José Molins Valencia Lunes, 21 de julio 2025, 18:43 Comenta Compartir

La caída de una palmera en pleno centro de Valencia este lunes ha dejado con el corazón encogido a testigos, turistas y comerciantes de la zona. A la altura del número 11 de calle de las Barcas se desprendía la mitad superior de este árbol, afortunadamente sin que golpeara a ninguna persona, y eso que eran las 12 del mediodía. Pero sí a varias motos que estaban allí estacionadas. Por ejemplo la de Cristóbal, que poco después se acercaba a ver si tenía algún desperfecto. «Parece que todo está bien, sólo algunos dátiles por ahí pero no veo ningún daño», señala.

Es trabajador en un hotel que hay enfrente y aparca casi a diario en esa zona. «Me sorprende mucho que se haya caído, no estaba en malas condiciones ni nada, exactamente igual que las otras, no me llamaba la atención, me extraña mucho», añade. «Es un sitio de mucho paso de gente, muchos turistas, le podía haber caído a cualquier persona en la cabeza y tener un problema gordo, ha sido una suerte que no ocurriera nada», expresa el hombre.

En esa misma zona, donde aparcan motos y bicicletas municipales, también ha dejado su vehículo Rosa. «La he aparcado a primera hora porque trabajo aquí al lado pero parece que mi moto se ha salvado. Me he enterado cuando han venido los bomberos, ha sido fuerte porque la dejo todos los días aquí y tendré que seguir haciéndolo», indica. Su moto únicamente tenía un espejo algo doblado, que ella misma ha podido colocar bien.

Y a dos metros de la zona cero de la caída estaba la moto del trabajo que usa Dani, rotulada con el logo de su empresa. «Me ha avisado mi jefe de lo que había pasado y vengo a comprobar que funciona bien, porque la palmera ha caído justo al lado», dice mientras señala a otra moto de alquiler de color verde, más afectada por el golpe y aún precintada por la policía. «He hecho una inspección visual y está manchada y llena de dátiles, pero no parece que haya nada más. Ahora cada vez miraré a los árboles por si hay alguno mal y puede caer», asegura.

Desde los bares y comercios de la zona también han sido testigos del revuelo que se ha montado nada más caer la palmera. «De repente empezó a haber mucho jaleo y al salir a la calle ya la he visto en el suelo. Había golpeado a varias motos y han tenido que quitarla los bomberos con una motosierra», indica un empleado, que prefiere no decir su nombre. El incidente no precisó que se tuviera que cortar el tráfico, ya que la palmera estaba entre la acera y la zona de aparcamiento, sin afectar a ningún carril.

La suerte es que ha caído en la acera donde menos personas pasaban, porque a las 12 del mediodía daba el sol abrasador, mientras que en la de enfrente había sombra y estaba llena de gente. Si hubiera caído ahí, posiblemente la desgracia hubiera sido mucho mayor. «En ese momento no pasaba nadie y sólo le ha dado a las motos. No hacía viento como para tirarla. Ahora habrá más inseguridad, si pasa con otro árbol más alto puede provocar daños más graves», comenta Víctor, uno de los testigos del suceso.

