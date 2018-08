Valencia Ciudad

Cada año, la capital del Turia atrae a cuatro millones de turistas, siendo julio y agosto los meses con mayor afluencia. Muchos de ellos son extranjeros, atraidos por la oferta de turismo de 'sol y playa'. La impresión que se llevan de su estancia es fundamental para una ciudad en la que el turismo es una fuente fundamental de ingresos. ¿Qué es lo que les atrae de Valencia? ¿Volverían a repetir esta experiencia?

Roberto Bagalli (50 años). Monica Cibollani (54). Bolonia (Italia). Es la segunda vez que el matrimonio italiano pisa las tierras valencianas, y ante la pregunta de si repetirían su visita contestan: «¿Por qué no volver una tercera?». La pareja ya estuvo en Valencia, porque Roberto participaba en la maratón. «Aprovechamos la visita para alquilar unas bicicletas y dejarnos llevar por sus calles, especialmente, por la parte más nueva». Ambos reposan en la fuente de la Plaza Redonda de Valencia y se declaran enamorados de la ciudad.«Nos encanta la gente y la cultura, nos sentimos muy acogidos pero, sin duda, nos fascina la gastronomía».

Hamza Rizbi (Con gafas de sol y gorra. 23 años). Milán (Italia). Estos cuatro amigos italianos que se encontraban paseando por el céntrico barrio del Carmen venían directos de la playa de la Malvarrosa y no han querido ni pasar por casa para comenzar a visitar los monumentos de la ciudad. De momento -dice uno de ellos- «el centro y el Oceanogràfic es lo que más me ha gustado. También me ha parecido preciosa la playa, es larguísima». Pero si algo les ha llamado la atención, ya que varias veces lo recalcan, es que «la gente y la cultura son como las de los italianos, somos muy parecidos».

Beth Radmond (25). Manchester. James McCash, (28). London (Reino Unido). En la Plaza del Tossal del barrio del Carmen se respira vida, y es que sus terrazas están completamente llenas. Beth y James llevan toda la tarde, junto a otras dos amigas, en las mesas de este bar bebiendo cerveza y planificando el resto de días que les quedan en Valencia. «Nos gusta el jazz, la música en directo y el arte moderno». Están, pues, en el sitio perfecto. De hecho, lo que más les ha gustado de Valencia es «el centro histórico y el ambiente de lo viejo». A James le ha llamado la atención «el arte urbano que te vas encontrando a medida que callejeas por el Carmen y sus paredes llenas de graffitis».

Roy Asiedu (26). Holanda. En la misma plaza, que parece ser uno de los atractivos turísticos más destacados para los jóvenes por la cantidad de bares y terrazas al aire libre, se encuentra Roy, un holandés que habla un poco de español. Tras preguntarle si hay algo que no le haya agradado durante sus vacaciones en Valencia se sorprende, y contesta: «No considero que haya nada malo durante mi visita». Al holandés le encanta «el ambiente acogedor que se vive en la ciudad y la gente de aquí. Las plazas del centro y sus terrazas». Según cuenta, «estoy pensando en cuándo regresaré, porque quiero enseñarles a todos mis amigos que no han podido acompañarme en el viaje esta ciudad».

Celine Beedhuas (26). Holanda. Celine y su compañero venían con pocas expectativas. Acaban de pasar por Barcelona y no les había gustado el caos que presenta la Ciudad Condal y pensaban que Valencia sería similar. Pero ambos se han llevado una sorpresa, y para bien. «No nos esperábamos que Valencia fuese así. Con sus edificios, su arquitectura, la gran cantidad de iglesias, su arte urbano, su color. Nos encantan, sobre todo, las pequeñas plazas que te vas encontrando por la ciudad».

Sarah Rob (30). Charles Rob (33). Vancouver (Canadá). Este matrimonio canadiense confiensa que está pensando ya en volver cuando tengan hijos. «Lo más interesante nos ha resultado la Ciudad de las Artes y las Ciencias y toda la parte moderna que la rodea. Pero también el contraste que presenta con el centro más histórico, sus bares y terrazas, así como la Catedral». No obstante, dicen, «cada vez que comíamos en las terrazas, venía alguien a pedirnos dinero, no nos molesta pero era muy frecuente».

G. S., (45). Detmold (Alemania). Delante de la Catedral de Valencia, junto a toda su familia -muy numerosa- este alemán confiensa, entre risas y bajo la mirada de su hija que, en los cuatro días que lleva de visita, «lo que más he hecho ha sido ir de compras por la ciudad». Él, personalmente, está encantado con el Mercado Central «es lo que más me ha gustado. Volveré en el futuro».

Shirley, Yannick y Nell. Binkom (Bélgica). Este es el segundo verano que la familia deja el pequeño Binkom para pasar sus vacaciones estivales en Valencia. Lo hicieron el año pasado y han repetido: «Nos gusta mucho la ciudad, su gente, que haya tantos sitios donde tomar algo y donde puedan jugar los niños. Todo el mundo es simpático y amigable». Se alojan cerca de la playa en La Pobla de Farnals aunque prefieren aprovechar el tiempo para visitar el interior de la Comunitat, «sus lagos, cascadas... y salir a pescar». Estos días presenciaron por primera vez unos bous al carrer: «Nos encantó, ¡qué adrenalina! Intentaremos verlos también en la plaza». Lo único que echan en falta es que «haya más gente que hable inglés, sobre todo fuera de la ciudad». «Pero eso solo es una anécdota, nos gusta todo, la comida, las tapas, hasta el pescado que hacen aquí y que allí no probamos... Pensamos volver todos los años y quizá, dentro de no mucho tiempo, podamos quedarnos a vivir».

Cosmin Lubascu, (39). Bogdan D., (42). Bucarest (Rumanía). Para estos dos turistas que descansan en las escaleras de la Plaza de la Virgen, con la Basílica de la Virgen de los Desamparados a sus espaldas, la Ciudad de las Artes y las Ciencias les ha parecido «algo único y muy original, con una gran cantidad de espacio». Sin embargo, «preferimos la parte más vieja o antigua de la ciudad, el centro histórico, porque es mucho más animado y tiene más ambiente». Los dos coinciden en que Valencia «con una vez basta» y relatan algunos de los problemas en cuanto a los puntos de información turística con los que se han topado: «Hemos perdido mucho tiempo intentando conseguir la tarjeta Valencia Tourist Card, no sabíamos dónde comprarla y nadie nos proporcionaba esa información, así que al final desistimos y no la adquirimos».

Anne von Bandemer, (23). Düsseldorf (Alemania). Para Anne es mejor descansar de su ruta valenciana en una terraza de la misma plaza y con un zumo de naranja. Su sonrisa lo dice todo, y es que «repetiría sin duda alguna porque me encanta». Lo que más le llama la atención es que «es una ciudad muy calmada para lo grande que es y, eso es, precisamente, lo que buscaba cuando vine aquí».

Giulia Faltten, (24). Münster (Alemania). Giulia es amiga de Anne y coincide en todo lo que ella ha relatado de Valencia. La joven cuenta que «había estado ya en Valencia durante las Fallas, pero he repetido porque no tuve tiempo de visitar nada y me quedé con ganas de conocer la ciudad». Comenta, además, entre risas con su amiga, que »es muy bonita y soleado, mucho más que Alemania, obviamente».

Michael Solo, 30. Nueva York (EEUU). En mitad de la céntrica Plaza del Ayuntamiento, repleta de turistas, Michael cuenta que «lo que más me está gustando es la playa y la comida, sobre todo, la paella y el arroz negro, volveré seguro». Afirma que le ha disgustado el hecho de encontrarse con varios locales cerrados: «No entiendo por qué muchas tiendas están cerradas». También relata que el transporte por la ciudad«es lo que más problemas me ha dado, especialmente los taxis».

Rafik, M., (50). París (Francia). Rafik y toda su familia están repartidos en varios de los bancos de la Plaza del Ayuntamiento, descansado porque «llevamos todo el día con prisas». Todos coinciden al decir que «el Oceanogràfic es increíble, pero estuvimos menos tiempo del que nos habría gustado».