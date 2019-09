Seis marchas ciclistas para celebrar el Día Sin Coche en Valencia Imagen de archivo de una marcha ciclista por el Día Sin Coche en Valencia. / J. Marín Las rutas saldrán de seis barrios de Valencia y llegarán a la plaza del Ayuntamiento, donde habrá un concierto de tributo a Queen LOLA SORIANO Lunes, 16 septiembre 2019, 12:56

Pedaleando. De este modo quiere celebrar la concejalía de Movilidad Sostenible el Día Sin Coche que tendrá lugar el domingo día 22. Para hacer visible esta jornada de fiesta, el Ayuntamiento de Valencia ha organizado rutas ciclistas desde seis barrios.

La primera ruta partirá de la plaza del Rosario (Canyamelar) y de la Facultad de Magisterio de avenida de Tarongers a las 10 horas y a las 10.35 horas del mercado de Algirós. La segunda, saldrá de la plaza de Benimaclet a las 10 horas, a 10.35 horas del parque de Orriols y 10.45 horas del parque de Marxalenes. En la zona de Campanar y Benicalap, los ciclistas partirán del parque de Benicalap a las 10 horas y de la plaza de la iglesia de Campanar a las 10.40 horas. Ya en l'Olivereta y Patraix, la cita es a las 10 horas en el instituto Misericordia y 10.35 en la plaza de Patraix. En la zona de Quatre Carreres, el punto de encuentro será el centro de salud de San Marcelino a las 10 horas y en el Parque Central (calle Filipinas) a las 10.35 y, por último, en Poblados Marítimos y Camins al Grau, los ciclistas se concentrarán a las 10 horas en la estación de tranvía de Nazaret (calle Fontilles) y a 10.35 horas en el pabellón Fuente de San Luis.

Desde la Agencia de la Bici recomiendan a los participantes que acudan a estos puntos de salida con al menos 20 minutos de antelación para poder coger los mapas que deberán presentar al finalizar el recorrido en la plaza del Ayuntamiento para recibir una bolsa de obsequio.

En todos los casos la meta será la plaza del Ayuntamiento, donde a las 12 horas tendrá lugar un concierto de música de tributo a la banda Queen interpretado por los músicos que hicieron sonar la música del grupo británico en el musical 'We will rock you'. En esta ocasión, el concierto llevará el título de 'By bike at the Opera'. En esta misma jornada dominicial habrá un espectáculo de acrobacias en bicicleta 'Artistic Cycling Freestyle' a cargo de la acróbata Lea Schaepe, a las 11 horas. Ya por la tarde, frente al centro cultural del Carmen, Schaepe realizará dos pases más coincidiendo con la fiesta de clausura del Festival Internacional de Cinema Ciclista Rueda Valencia.

Cabe recordar que un día antes, el sábado, desde las 11 horas habrá actividades y expositores de la feria de la Movilidad en la plaza del Ayuntamiento.

El concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha argumentado que el día 22 «es desde hace años una efeméride y una reivindicación mundial de hacia dónde deben ir las políticas de movilidad. Y ha recordado que Valencia »está siendo reconocida por las valientes y decididas medidas que está tomando en este sentido para ser una ciudad más habitable y saludable para todos los vecinos«.