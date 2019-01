Segundo desplazamiento a Palestina de Fábregas en apenas seis meses El Ayuntamiento asumió 835 euros por los importes del tren a Madrid, dos noches de hotel en la capital y el vuelo a Tel Aviv D. G. VALENCIA. Miércoles, 23 enero 2019, 00:27

No es la primera vez que la concejala Neus Fábregas se desplaza hasta Palestina en visita oficial. El pasado mes de julio, y acompañada de otros ocho cargos públicos de diferentes administraciones españolas, mantuvo en Cisjordania una serie de encuentros con representantes, sociedad civil y organizaciones palestinas, en un viaje enmarcado dentro del trabajo conjunto entre la Red de Solidaridad Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) e instituciones públicas.

En esta ocasión, las arcas públicas tuvieron que hacer frente a un gasto de 835 euros (117 por el tren a Madrid, de ida y vuelta, 181 por dos noches de hotel en la capital y 537 por el vuelo de ida y vuelta a Tel Aviv). Entre los objetivos de aquella visita, según explicó la propia Fábregas, se encuentra «establecer lazos de cooperación tanto con la red de autoridades locales de Palestina (para lo cual se visitaron los ayuntamientos de Hebrón y Belén), como con la sociedad civil que vive en el territorio ocupado por Israel» (mediante la participación en la conferencia 'Building institutional solidarity from the Spanish state to Palestine' organizada por APLA (Asociación de Autoridades Locales Palestinas).

Otro de los fines era «impulsar y fortalecer la campaña de Espacios Libres de Apartheid Israelí con instituciones públicas, la cual puede materializarse gracias a la organización de actos o eventos de sensibilización, educativos y culturales, promoviendo la aprobación de mociones en este sentido, o promocionando el conocimiento de la cultura y el arte palestinos», añadió.

A Fábregas la acompañaron Jaume Asens, del Ayuntamiento de Barcelona; Pablo Híjar, concejal de Zaragoza; Adrián Martínez de Pinillos, edil de Cádiz; Mario de la Ossa, de Villarrobledo (Albacete); Joan Coma, de Vic (Barcelona); Susanna Segovia, diputada del Parlamento de Cataluña; y Elena Sevillano e Isabel Serra, diputadas de la Asamblea de Madrid.