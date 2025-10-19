Ruta por los carteles eternos de Valencia

El Ayuntamiento de Valencia ha puesto en marcha una iniciativa para proteger los rótulos comerciales y publicitarios históricos de la ciudad, considerados bienes patrimoniales. Para ... ello, ya se ha empezado a trabajar en la modificación del Catálogo Estructural de Bienes y Espacios Protegidos y las normas urbanísticas, de manera que puedan ser catalogados como Bien de Relevancia Local (BRL). Se trata de elementos vinculados a actividades comerciales tradicionales, que son considerados vestigios históricos y culturales de la ciudad.

«Muchos de estos rótulos fueron elaborados con materiales y técnicas propias de su tiempo, lo que refuerza su consideración como bienes etnológicos de relevancia, al documentar oficios tradicionales, así como técnicas gráficas y publicitarias hoy en desuso», ha explicado el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno. «Los rótulos antiguos, testigos mudos del devenir urbano«, ha añadido, »son vínculos tangibles con el pasado, recordatorios en el tiempo que merecen ser preservados y protegidos como parte integral de nuestro patrimonio gráfico».

Para hacerlo posible, las normas urbanísticas del Catálogo sumarán un apartado específico sobre el régimen de intervención aplicable a estos rótulos. Además, para garantizar su conservación hasta que sean incluidos definitivamente en el inventario protegido, se establece que solo se permitirán actuaciones de conservación y mantenimiento, previa licencia municipal (conforme al artículo 10 del Decreto 62/2011, de 20 de mayo, del Consell). Además, se prohíbe tramitar proyectos de obras mediante declaración responsable para rótulos anteriores a 1940 o ya incluidos en el Catálogo, salvo para conservación y mantenimiento. El objetivo principal es, precisamente, frenar la desaparición de estos rótulos, que están considerados parte del patrimonio histórico de la ciudad.

Tal como ha subrayado José Luis Moreno, «proteger los rótulos comerciales y publicitarios antiguos de Valencia es una forma de honrar la memoria de aquellos artesanos que, con su talento y dedicación, dieron forma a estas piezas emblemáticas. Es un tributo a su legado y un compromiso con las generaciones futuras, asegurando que las calles sigan evocando la riqueza y la diversidad de la historia comercial de nuestra ciudad».

El informe sobre los rótulos elaborado desde el Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico del Ayuntamiento subraya que estos elementos «no solo cumplen una función comunicativa, sino que son testigos materiales de la vida, la estética, los oficios y la cultura visual de otras épocas». Se trata de anuncios gráficos que documentan técnicas artesanales y oficios tradicionales, y su conservación responde al interés general y a la necesidad de preservar la memoria e identidad de la ciudad.

Además, en el documento se detallan los criterios para la intervención sobre estos rótulos, que varían según su estado de conservación (mantenimiento, rehabilitación, restauración o eliminación de elementos impropios). Cualquier intervención relevante requiere informe favorable de la Comisión Técnica Municipal de Patrimonio y, en su caso, un proyecto aprobado por la Conselleria competente en materia de Cultura.

De cara a la elaboración de las declaraciones de BRL, el informe incluye una clasificación tipológica y un listado de los rótulos a proteger. Así, se presenta una clasificación de los rótulos según su material constitutivo (cerámica, vidrio, relieve y pintados), junto con un listado detallado de ejemplos y sus ubicaciones en la ciudad. En total, son 105 rótulos de características diferenciadas, pero susceptibles todos ellos de protección por su valor patrimonial.

Rótulos a proteger

1. Unión Musical Española, calle de la Paz, 13

2. Philips, Blanquerías

3. Balneario de la Alameda, Amadeo de Saboya, 14

4. Sociedad Anónima Electra Valènciana, Zapadores, 12

5. Paquetería Antonio Carbonell, Gran Vía Fernando el Católico, 58

6. Droguería de San Esteban, Barón de Petrés, 1

7. Farmacia Bernardo Vila Ochando, Maestro Gozalbo, 14

8. Laboratorio Dr. Vila Barberá, Pérez Pujol, 6

9. Hospedría del Pilar, Plaza del Mercado, 19

10. Hostal El Rincón, Carda, 11

11. Papelería de J. Sena Alós, Tránsits, 6

12. Michelín Garaje Astoria, Cádiz, 34

13. Fábrica de cepillos Máximo Buch S.A., Gran Vía Fernando el Católico, 69

14. Peluquería de Señoras Casa Vicente, avenida Gaspar Aguilar, 9

15. Casa Felipe 16, Cristo del Grao, 10

16. Bodegas Navarro Zea, Avenida del Puerto, 41

17. Grupo Escolar Cervantes, Guillem de Castro, 155

18. Escuelas Nacionales Grupo Luis Vives, Cuenca, 17

19. Escuelas Nacionales Graduadas Grupo Balmes, Pintor Salvador Abril, 41

20. Centro de Específicos - Sueros y Vacunas, del Trench, 25

21. Industria Lanera Valènciana, Amadeo de Saboya, 16

22. La Ceramo, avenida de Burjassot, 40

23. Colegio del Arte Mayor de la Seda, Hospital, 3

24. Cine Capitol, Ribera, 16

25. Escuela de Artesanos, avenida del Reino de Valencia, 40

26. Sanatorio Marítimo Nacional de la Malvarrosa, Isabel de Villena, 7

27. Fábrica de Aceites, avenida del Puerto, 191

28. Abonos José Campos Crespo, Islas Canarias, 247

29. Viuda de Olmos y Cía, Islas Canarias, 4

30. Bodegas de Vinos Casa Branca, avenida de Burjassot, 178

31. Colegio Academia Trafalgar, avenida del Puerto, 185

32. Cáritas Diocesana - Central Distr. de S. Pío X, Mestra Pilar Hernández, 3

33. Bodega Montaña, José Benlliure, 69

34. Los Mejores Artículos, Linterna, 11

35. Eugenio Grau, Plaza San Jaime, 3

36. Muebles E. Estornell, Navellos, 12

37. Vicente Carbonell, Martín Mengod, 7

38. Fábrica de Artículos de Piel Arturo Sanchis, Tapinería, 10

39. Loza Cristalería, Arzobispo Melo, 9

40. Tapicería - Alfombras JC, Maestro Clave, 8

41. Contado - Plazos (Radio City), Santa Teresa, 19

42. El Niño Llorón, Ruzafa, 58

43. El Ángel de Plata, Liñán, 4

44. Frutos Secos, Hermanos Villalonga, 10

45. Fontanería, Mistral, 3

46. Ferretería Alamar, Albacete, 17

47. Granja San Andrés, San Vicente Mártir, 106

48. Zapatería Vte. Méndez, Cerrajeros, 22 esq. con Síndico

49. Antigüedades Cot, Bany dels Pavesos, 1

50. Chocolates Hilario Martínez, Ruzafa, 12

51. Alfarería, Corona, 28

52. Horchatería de Santa Catalina, Plaza de Sta. Catalina, 6

53. Horchatería de Santa Catalina, Dels Jofrens, 4

54. Café El Siglo, Paz, 1

55. Luis Viguer, Correjería, 22

56. Perfumería Droguería F. Cordellat, Correjería, 23

57. Marcos y Molduras, Correjería, 21 ·

58. La Casa de las Pieles, Quart, 74

59. Joyería y Orfebrería de F. Pajarón, Paz, 16

60. Platería Objetos de Arte, Paz, 22

61. Platería Rafael Tatay, Paz, 23

62. Pescados Miramar, Juan de Dios Montañes, 8

63. Plátano de Oro, Pintor Navarro Llorens, 9

64. Salón España - Kiosco Librería, Barcelonina, 2

65. Ferretería La Lonja, De la Lonja, 6

66. Cerrajería, Bany dels Pavesos, 3

67. Fontanería H. Contreras, Burriana, 30

68. Telas Metálicas Hija de Blas Luna, Plaza Doctor Collado, 4

69. Garaje Guimerá, Ángel Guimerá, 13

70. Bar Congo, avd. Ant. Reino de Valencia, 51

71. Brocal - Artículos de Modistería y Fiesta, Ripalda, 1

72a. Refugio Serranos, Serranos, 19

72b. Refugio Plaza Tetuán, Plaza Tetuán esquina con Espada

72c. Refugio Alta con Ripalda, Alta esquina con Ripalda

73. J. Domenech y Hnos. - Mármoles y Piedras, Cuenca, 60

74. Hospital Provincial, Hospital, s/n

75. Jerusalem Cinema, Convento de Jerusalén, 55

76. Metropol, Hernán Cortés, 9

77. C. E. I. P. San Fernando, Alboraya, 66

78. Escuelas Olóriz, Dr. Olóriz, 13

79. Horno San Valero, Dr. Serrano, 4

80. Obras Públicas, avenida de Burjassot, 90

81. Gran Asociación Benef. Nª. Sª. Desamp., Blanquerías, 17

82. Enfermería (Plaza de Toros), Castellón, 1

83. Sociedad de Socorros Mutuos La Protectora, Maximiliano Thous, 6

84. Fábrica: Gran Exposición y Venta al Detalle, Gandía, 2

85. Imprenta Vila, Mascota, 17

86. Papelería Regolf, Mar, 22

84. Academia - Liceo, Doctor Sumsi, 35

88. Pescadería La Palmera, Julio Antonio, 6

89. I. Monzón, Cambios, 3

90. Compra - Venta, Plaza Doctor Collado, 5

91. Garaje Privado, Bretón de Herreros, 5

92. Garaje Beltrán Sdad. Cop. Ltda., Paseo de la Pechina, 148

93. Ferretería J. Ribes, Pedro III el Grande, 4

94. Cuchillería Vaciador Manuel Prieto, Roteros, 4

95. Aceites 44 Alfonso Garrido, avenida Portugal, 23

96. Casa Guillermo, José Benlliure, 26

97. Horno de San Antonio, Embajador Vich, 13

98. Almacenes Meri, Triador, 1-3

99. Construcciones y Reparaciones P. Amorós, avenida Peris y Valero, 102

100. Taller de Enmarcación Juan A. Cano, avenida Portugal, 59

101. Plásticos Más Masiá, Músico Peidró, 12

102. Confecciones La Purísima, Bolsería, 7

103. Bugalú, Entrada Libre De la Lonja, 4 ·

104. Librería París - València, Navellos, 8

105. El Asilo del Libro, San Fernando, 14