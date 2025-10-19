Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Uno de los carteles que se propone proteger. JESÚS SIGNES

Ruta por los carteles eternos de Valencia

El Ayuntamiento pone en marcha una iniciativa para proteger los rótulos comerciales de la ciudad

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Domingo, 19 de octubre 2025, 11:11

El Ayuntamiento de Valencia ha puesto en marcha una iniciativa para proteger los rótulos comerciales y publicitarios históricos de la ciudad, considerados bienes patrimoniales. Para ... ello, ya se ha empezado a trabajar en la modificación del Catálogo Estructural de Bienes y Espacios Protegidos y las normas urbanísticas, de manera que puedan ser catalogados como Bien de Relevancia Local (BRL). Se trata de elementos vinculados a actividades comerciales tradicionales, que son considerados vestigios históricos y culturales de la ciudad.

