Ribó pide disculpas por la falta de transporte público en los actos de la Marina Juan Carlos Fulgencio (izquierda) y Joan Ribó. / EFE El primer edil y el delegado del Gobierno estudian ampliar el número de efectivos policiales para el 9 d'Octubre LOLA SORIANO Martes, 17 julio 2018, 15:16

El alcalde de Valencia Joan Ribó ha pedido disculpas por los atascos y la falta de transporte público durante el pasado fin de semana en la Marina. Ribó ha asegurado que ha faltado previsión, «hay que decirlo con claridad» y ha asegurado que no se habían dado cuenta que varios actos iban a acabar todos a la misma hora. El primer edil ha reiterado su petición de disculpas «porque no es agradable para ningún valenciano tener que esperar a la llegada del transporte» y ha justificado que la cuestión no se ciñe al concejal Grezzi, «también faltó, además de la EMT, Ferrocarrils y más taxis»

El alcalde ha explicado que se produjeron dos inconventientes. Por un lado «no es esperaba que todos los actos acabaran a la vez y, por otro lado, no hubo los elementos necesario de transporte público para acoger a toda la gente». Por todo ello ha explicado que tratarán de estar pendientes para que no se produzca la finalización simultánea de eventos y tratarán de revisar las necesidades de transporte.

En esta reunión con el nuevo delegado del Gobierno también se han repasado las peticiones del Ayuntamiento de Valencia como la revisión del plan de la V-21, la petición de que el Gobierno condene la deuda de 466 millones de la Marina o la necesidad de recibir una subvención de 38 millones de ayuda para el transporte metropolitano. Ribó y el delegado del Gobierno Juan carlos Fulgencio han asegurado que esta es la primera reunión pero que se emplazarán en más ocasiones para estudiar temas como el soterramiento de vías en Nazaret, el Parque Central o la preparación de la fiesta del 9 d'Octubre, en el que verán si es necesario ampliar el número de efectivos para que no se repitan los conflictos del año pasado.

Fulgencio también ha anunciado que están estudiando la creación de una mesa para analizar los temas de seguridad en el barrio de Orriols con la finalidad de trabajar conjuntamente.