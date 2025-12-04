Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Camopus de Tarongers en un imagen de archiivo. J. L. Bort

Revuelo estudiantil ante el cierre de una cafetería del campus de Tarongers

Las asociaciones que representan a los alumnos lamantan la «pérdida de un servicio» I La Universitat de València mantiene que hay más de un establecimiento de estas características

L. G.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:24

Comenta

Revuelo estudiantil en la Universitat de València. El cierre de la cafetería Automatiek del campus de Tarongers ha despertado el malestar entre las asociaciones de ... alumnos Sazón-UV, AVE, BEA y SEPC, según el comunicado remitido por todas ellas. Fuentes de la Universitat han asegurado que la situación responde a una decisión adoptada por la mesa del campus, «que es un órgano colegiado» que reúne a la representación de las distintas facultades. Además, han señalado que «no es la única cafetería del campus, hay más».

