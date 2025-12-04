Revuelo estudiantil ante el cierre de una cafetería del campus de Tarongers

Revuelo estudiantil en la Universitat de València. El cierre de la cafetería Automatiek del campus de Tarongers ha despertado el malestar entre las asociaciones de ... alumnos Sazón-UV, AVE, BEA y SEPC, según el comunicado remitido por todas ellas. Fuentes de la Universitat han asegurado que la situación responde a una decisión adoptada por la mesa del campus, «que es un órgano colegiado» que reúne a la representación de las distintas facultades. Además, han señalado que «no es la única cafetería del campus, hay más».

Han manifestado la «firme oposición al uso de este espacio para fines distintos a los de restauración». Las razones que les han llevado a mostrar su malestar se fundamentan en «la pérdida de un servicio», pero también en problemas que «impactan directamente en la vida y el bienestar de la comunidad universitaria y de los actuales trabajadores de la cafetería».

El escrito de las asociaciones mantiene que «el cierre y el cambio de uso del espacio de Automatiek comporta la eliminación de un servicio de restauración esencial y de proximidad. También lamentan la reducción de los lugares de ocio y descanso para la comunidad universitaria. «El establecimiento servía como un punto clave de encuentro y descanso, la pérdida afecta a la convivencia».

A todo ello añaden que comporta el despido de trabajadores. «El cese de actividad supondrá el despido de personal». Ante la situación que describen solicitan que la Universitat de València conserve al personal «en caso de que se produzca un cambio de empresa en la licitación del espacio». También piden el «mantenimiento del uso de restauración: El espacio tiene que continuar utilizándose para el servicio de restauración como un servicio fundamental para la comunidad universitaria».

Además, reclaman un cambio a gestión directa, «que la Universitat de València se plantee el cambio de administración de las cafeterías, pasando de un modelo de concesión a un modelo de gestión propia o directa».