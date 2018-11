PP y Cs recriminan a Joan Ribó que no baje los impuestos en Valencia pese al aumento de ingresos Pleno del Ayuntamiento de Valencia. / Ayuntamiento de Valencia El Ayuntamiento aprueba el Presupuesto de 2019 con 942 millones de euros PACO MORENO Valencia Jueves, 15 noviembre 2018, 13:21

El debate de la aprobación inicial del Presupuesto de 2019 del Ayuntamiento de Valencia ha estado reñido esta mañana en todas las intervenciones sobre si el Consistorio debe bajar los impuestos, algo a lo que el gobierno municipal ya se negó aprobarse las ordenanzas fiscaldes. Tanto el grupo popular como el de Ciudadanos han recriminado al gobierno municipal que no aumente las bonificaciones pese al aumento de ingresos en general en distintas partidas. Las cuentas han salido adelante finalmente con los votos del gobierno tripartito de Compromís, PSPV y València en Comú.

El primero en intervenir, el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, ha dicho en este sentido que «hay margen para bajar los impuestos; ya lo dijimos del Impuesto de Bienes Inmueble y el Impuesto de Vehículos. Ahora queremos hablar del Impuesto de Plusvalías por herencias, que es un impuesto injusto. Eso es lo que queremos bonificar».

En la misma línea, el portavoz del grupo popular, Eusebio Monzó, ha preguntado la razón de «subir los impuestos, cuando en realidad no ejecutan nada de lo comprometido», para citar la baja ejecución del presupuesto. «Se han negado a aumentar bonificaciones en varios impuestos, las familias numerosas también salen perjudicadas el próximo año, lo que no entendemos».

«Al 99% de los vecinos no les hemos aumentado los impuestos», ha destacado el alcalde Joan Ribó sobre los 4.000 recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles subidos en 2016., mientras que en su primer turno, el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, ha defendido que «nunca hemos dicho que venimos a bajar impuestos, no somos neocom. La gente puede tener más dinero subiendo los salarios mínimos, pero eso no les interesa».

Aseguró en respuesta a Giner que la devolución del Impuesto de Plusvalías «ya la estamos haciendo, verá como el desastre no es tal. Somos junto a Málaga, el puesto 23 en cuanto a recaudación de impuestos por habitante en las grandes ciudades españolas y en el caso concreto del Impuesto de Bienes Inmuebles, estamos en el puesto 18. Con esos datos, no pueden decir que exprimimos a los ciudadanos, pero no dejan de repetirlo».

En cuanto a los presupuestos, el alcalde Joan Ribó ha subrayado que «son los mayores de la historia de Valencia y suponen un ejemplo de estabilidad política porque se aprueban en tiempo y forma, con la fecha más adelantada de los últimos diez años». El primer edil ha destacado la reducción de la deuda y el recorte en el plazo para el pago a los proveedores. Las cuentas consolidadas (Ayuntamiento y fundaciones), ascienden a 942 millones de euros.

«Aumentan las inversiones en unos presupuestos pensados para modernizar Valencia, estables y que persiguen luchar contra el paro», ha indicado, en un discurso opuesto al presentado por la oposición. Para Giner, «asistimos a unas cuentas que cambiarán cuando llegue la primavera» y se repartan las inversiones no ejecutadas este año. El concejal ha subrayado que en «la partida de ingresos no hemos visto nada de los 38 millones de euros del transporte metropolitano que debe aportar el Gobierno. Después de cuatro años, no aparece ese dinero».

Monzó ha criticado al gobierno municipal que parecen los «grandes artífices de la recuperación económica y estaban en contra de todas las medidas del PP, no aceptaban ninguna, las que al final han facilitado esta situación. Aumentan los ingresos del Estado, este año más de 7,5 millones de euros, pero esto se acaba desde que Sánchez ha llegado al Gobierno. Estos ingresos se van a ralentizar y no podrán vivir de rentas».

Del aumento de la plantilla, ambos grupos de la oposición han denunciado los problemas de la Policía Local y Bomberos, que tienen 389 y 1.560 funcionarios respectivamente, según ha comentado Giner. «Aumentan en 14,5 millones, pero no va para estos servicios», ha dicho.

Monzó ha incidido en la baja ejecución del presupuesto. «Lo único que han hecho en el Parque Central ha sido aplazarlo, el Plan Edusi fue aprobado por el PP y tampoco han ejecutado nada, mientras que lo único realizado en el Cabanyal ha sido con fondos del Plan Confianza, un dinero que también heredaron.