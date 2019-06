The New York Times ha publicado un artículo en el que propone alternativas a ciudades masificadas como Dubrovnik (Croacia), Ámsterdam (Holanda), Santorini (Grecia), Praga (República Checa), Florencia (Italia) y la ciudad española de Barcelona. En este último caso, la contraposición es Valencia. Según el periódico americano Barcelona es «la próxima Venecia», atendiendo a los índices de llegada de turistas, por lo que presenta una ciudad que «apenas ha recibido 2 millones de visitantes al año». Esa urbe es Valencia, de la que empieza destacando que «tiene muchos atributos en común con Barcelona». Estas son las razones por las que Valencia ha cautivado al influyente medio:

1. La mezcla arquitectónica entre los estilos gótico, románico, renacentismo y barroco es el punto al que se acoge The New York Times para elevar la Catedral como unión de todas las arquitecturas. En la imagen, la Iglesia de San Nicolás, una espectacular construcción de estilo gótico.

2. The New York Times tampoco pasa por alto la importancia de la Lonja de la Seda, considerado Patrimonio de la Humanidad.

3. El antiguo cauce del río es otro de los enclaves relevantes según The New York Times, por el entorno de parque acondicionado para el ocio y deporte en la ciudad, que definen como una «cinta de parques».

En él no solo se puede apreciar otra muestra de la importancia arquitectónica de la ciudad, también se pueden degustar y adquirir ingredientes para todos los gustos.

6. IVAM, un lugar que no puede faltar en la hoja de ruta de los turistas más 'culturetas' en su paso por la capital de la Comunitat.

7. Ruzafa es una de las zonas más famosas y frecuentadas de la ciudad, y a The New York Times no se le pasa por alto el encanto de este popular barrio.