Lo Rat Penat lamenta la muerte de Alfonso Ussía: «Se ganó a los valencianos al pronunciar un discurso que destacó por su cariño hacia la cultura valenciana» La institución recuerda su participación en los CXXXIII Juegos Florales como mantenedor

B. G. Valencia Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:49

La sociedad Lo Rat Penat, desde su junta directiva hasta cada uno de sus miembros, ha lamentado este viernes la muerte del periodista y escritor Alfonso Ussía. En un comunicado, expresan su «más profunda consternación» y aseguran que su pérdida «entristece al mundo de las letras, a todos los que admiraban su ingenio y valentía y, especialmente, a esta centenaria institución, que tuvo el honor de contar en él como mantenedor de los CXXXIII Juegos Florales de la Ciudad y Reino de Valencia en 2017«.

Al respecto, desde Lo Rat Penat recuerdan el discurso que ofreció en el Teatro Principal de Valencia, un discurso con el que, aseguran, «se ganó a los valencianos, al pronunciar un discurso que destacó por su elegancia, convicción y cariño hacia la cultura valenciana. Basó su parlamento en la trilogía Fe, Patria y Amor, desde la que reivindicó la singularidad histórica y literaria de la lengua valenciana»

En dicho discurso, Ussía manifestó que «el valenciano es un idioma que hasta Cervantes, en su Persiles y Segismunda, elogia como una lengua tan armónica y dulce como el portugués».

Asimismo, supo enlazar tradición, historia y homenaje, recordando una efemérides literaria de gran relevancia: «Este año, 2017, se cumplen 150 años del nacimiento de una de las glorias más brillante de las letras valencianas y españolas. De Vicent Blasco Ibáñez, quien en su prosa seca, honda, bronca, alumbrada, como el suyo carácter, aquí estuvo en 1891, leyendo el discurso del mantenedor de ese año, Francesc Pi i Margall, que no pudo desplazarse hasta Valencia».