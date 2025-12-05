Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana cita a declarar al jefe de la emergencia 15 meses después de la tragedia
Alfonso Ussía fue mantenedor dels Jocs Florals en 2017. LP

Lo Rat Penat lamenta la muerte de Alfonso Ussía: «Se ganó a los valencianos al pronunciar un discurso que destacó por su cariño hacia la cultura valenciana»

La institución recuerda su participación en los CXXXIII Juegos Florales como mantenedor

B. G.

Valencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:49

Comenta

La sociedad Lo Rat Penat, desde su junta directiva hasta cada uno de sus miembros, ha lamentado este viernes la muerte del periodista y escritor Alfonso Ussía. En un comunicado, expresan su «más profunda consternación» y aseguran que su pérdida «entristece al mundo de las letras, a todos los que admiraban su ingenio y valentía y, especialmente, a esta centenaria institución, que tuvo el honor de contar en él como mantenedor de los CXXXIII Juegos Florales de la Ciudad y Reino de Valencia en 2017«.

Al respecto, desde Lo Rat Penat recuerdan el discurso que ofreció en el Teatro Principal de Valencia, un discurso con el que, aseguran, «se ganó a los valencianos, al pronunciar un discurso que destacó por su elegancia, convicción y cariño hacia la cultura valenciana. Basó su parlamento en la trilogía Fe, Patria y Amor, desde la que reivindicó la singularidad histórica y literaria de la lengua valenciana»

En dicho discurso, Ussía manifestó que «el valenciano es un idioma que hasta Cervantes, en su Persiles y Segismunda, elogia como una lengua tan armónica y dulce como el portugués».

Asimismo, supo enlazar tradición, historia y homenaje, recordando una efemérides literaria de gran relevancia: «Este año, 2017, se cumplen 150 años del nacimiento de una de las glorias más brillante de las letras valencianas y españolas. De Vicent Blasco Ibáñez, quien en su prosa seca, honda, bronca, alumbrada, como el suyo carácter, aquí estuvo en 1891, leyendo el discurso del mantenedor de ese año, Francesc Pi i Margall, que no pudo desplazarse hasta Valencia».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional del jueves deja su primer premio íntegro en una localidad de 6.800 habitantes y dos segundos premios en la Comunitat
  2. 2 La serie de suspense basada en el Premio Planeta de Javier Cercas que se estrena este jueves
  3. 3

    La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  4. 4 Encapuchados siembran el temor en Náquera con una oleada de robos a chalés: «Yo no me quedo sola en casa»
  5. 5 Aemet cambia su previsión y activa un triple aviso amarillo este viernes en toda la Comunitat
  6. 6

    Educación creará bolsas abiertas de interinos para apuntarse en cualquier momento y sin pasar por una oposición
  7. 7

    El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  8. 8

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»
  9. 9

    Así será la nueva calle Colón: cambio de aceras, adiós a las motos y más sillas y papeleras
  10. 10

    Varias clínicas dentales borran en sus webs el nombre del anestesista detenido por la muerte de la niña de Alzira

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Lo Rat Penat lamenta la muerte de Alfonso Ussía: «Se ganó a los valencianos al pronunciar un discurso que destacó por su cariño hacia la cultura valenciana»

Lo Rat Penat lamenta la muerte de Alfonso Ussía: «Se ganó a los valencianos al pronunciar un discurso que destacó por su cariño hacia la cultura valenciana»