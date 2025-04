Procesiones del Grao, entre vallas y obras

Los festejos de la Semana Santa Marinera de Valencia comienzan esta semana, el 11 de abril, con la celebración del Viernes de Dolor, pero en ... el barrio del Grao las procesiones tendrán como telón de fondo las obras de reurbanización del barrio y también las típicas vallas amarillas.

Desde luego no es el mejor escenario para el desarrollo de la fiesta que este año, además, celebra el centenario de la creación de la Junta Mayor que coordina a las hermandades y cofradías y procesiones conjuntas como la del Santo Entierro y el Domingo de Resurreción.

De hecho, esta noche de lunes los cofrades de la parroquial de Santa María del Mar que tienen recorridos por la zona se van a reunir para ver todos los aspectos que tendrán que tener en cuenta para poder hacer los recorridos sin sorpresas de última hora.

Desde el Ayuntamiento de Valencia les han garantizado que calles como Cristo del Grao y calle de Abastos, viales que rodean el mercado municipal del Grao y que ahora mismo se están peatonalizando, estarán terminadas esta semana y se podrá transitar en días clave como el Santo Entierro y el Domingo de Resurrección.

De hecho, estos días los huecos donde se han habilitado alcorques, eso sí todavía sin árboles, se han tapado con cemento para que las andas, los cofrades y el público puedan procesionar, pero la calle José Aguirre, por donde pasan procesiones como la de este viernes, donde los Granaderos del Grao portan a la Virgen a hombros o las del sábado de la Real Hermandad de la Flagelación, la del domingo de Jesús de Medinaceli (cuando tendrán que pasar seguramente sobre planchas de obra) o la del Martes Santo de Nuestro Señor Padre Nazareno tendrán una de las dos aceras impracticables, cercadas con vallas y con la calzada de asfalto, todavía sin los nuevos adoquines.

Cofradías de Granaderos y Flagelación, con la zona en obras, y calle José Aguirre que se vallara. Jesús Signes

De igual modo, este domingo, el Domingo de Ramos, los cofrades se congregarán en el entorno de las Reales Atarazanas, pero el tramo final de José Aguirre estará sin terminar, parte donde no podrá ubicarse el público.

Desde el Consistorio les han explicado que esta semana van a adelantar las obras en esta calle, pero en el tramo entre el mercado del Grao y la calle Francisco Baldomá, hasta la altura del colegio de La Purísima, y desde este vial hasta la calle Escalante quedarán pendientes.

De hecho, desde este jueves y hasta que no pasen las fiestas del Cristo del Grao, el 3 de mayo, no se reanudarán los trabajos en esta zona del Grao para que las fiestas de Semana Santa y del Cristo se puedan realizar en los recorridos habituales, aunque en parte haya como escenario obras y vallas. De igual modo, el Jueves Santo, que es cuando se hace la visita a los monumentos, es decir, a las imágenes que se custodian en las casas, el fondo del escenario será el mismo, aunque en este caso, no vayan con andas.

La primera prueba de 'fuego' será este viernes, el Viernes de Dolor, donde comprobarán si a pesar de las obras que les rodean, se puede celebrar todo con cierta normalidad. Precisamente ese día está previsto que asista la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ya que ha sido nombrada camarera mayor honoraria de los Granaderos del Grao, colectivo al que pertenece desde antes de esatr al frente del Ayuntamiento de Valencia.

Cabe destacar que desde la concejalía de Urbanismo han supervisado estos días el recorrido de las procesiones e incluso han simulado la medida que tiene cada uno de los pasos en esta zona en obras del Grao para comprobar sobre el terreno que podrán realizar todos los recorridos previstos de las diferentes procesiones. Se trata de unas inspecciones de los recorridos en las que también ha estado presente el concejal de Urbanismo, Juan Giner. técnicos y el presidente de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera, Carles Genís, junto al párroco de Santa María del Mar.

Según Giner, «era importante conocer sobre el terreno las afecciones que podían darse en las diferentes calles para evitar sorpresas de última hora y sobre todo, especialmente, en aquellas zonas donde el Ayuntamiento está desarrollando obras para mejorar estos barrios de la ciudad».

En este sentido, el concejal ha explicado que esta revisión «la hemos hecho con los responsables de la Semana Santa Marinera para que estas importantes procesiones discurran con normalidad y sin ningún tipo de obstáculo que impida el recorrido de los Pasos de Semana Santa, así como los miles de cofrades que participan».

Ampliar Mediciones del Ayuntamiento para garantizar que pasarán las andas por las calles en obras, Ayto. Valencia

Desde la parroquial de Santa María del Mar, su presidente, José Benito, explica que agradece «las comprobaciones y la ayuda prestada por el Ayuntamiento para que pasen las andas y por la Junta Mayor, pero lógicamente las obras de la zona van a deslucir ese tramo. Aunque nos aseguran que se facilitará el paso de las procesiones, es una pena que las obras no hayan estado acabadas y la mayor preocupación que tenemos ahora es que no llueva estos días, antes del jueves, y que puedan acabar de adoquinar el tramo que nos han dicho de José Aguilar». A pesar de ello, Benito asegura que los «cofrades estamos preparados para la Semana Santa Marinera e invitamos a la gente a que vengan a vernos».

El presidente de la Junta Mayor, Carles Genís, también reconoce que «nos hubiera gustado que las obras hubieran terminado antes y no tener una parte con vallas, pero se ve que con las lluvias de Fallas tampoco se pudo trabajar».

Eso sí, detalla que «sí nos han dicho que en otras partes del recorrido de las procesiones por los Poblados Marítimos se arreglarán las zonas con asfalto irregular».

Reubicación de alcorques

Y en cuanto a la calle Cristo del Grao, donde sí se van a acabar las obras, cabe destacar que quedará pendiente una vez pasen las fiestas, poner los árboles en los alcorques. Eso sí, han acordado con los cofrades anular unos alcorques de dicha calle, en la zona más próxima a la avenida del Puerto, porque es una zona más estrecha y en el futuro se pondrán maceteros, que son fáciles de retirar.

Y otros alcorques de esta misma calle se tendrán que cambiar de ubicación, y poner más cerca de la fachada del mercado del Grao, para garantizar que una vez estén puestos los árboles, no habrá problemas para el paso de las andas.

Por otro lado, las distintas parroquiales de la Semana Santa Marinera han pedido al Consistorio que retire andamios de fincas y contenedores de obras de calles como Conde Oliva, Nicolau de Monsoriu, Tramoyeres y Arzobispo Company.