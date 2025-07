El polígono de Vara de Quart y el barrio de Safranar dispondrán de servicio de la EMT

J. S. Valencia Lunes, 14 de julio 2025, 10:29 Comenta Compartir

El Plan Director de la EMT será presentado este martes a la Mesa de Movilidad. Este programa introduce importantes cambios con el horizonte puesto hasta el año 2030. En este plan se incluyen con los objetivos las líneas estratégicas y las actuaciones a desarrollar a nivel de red de transporte en autobús de la ciudad de Valencia. «Una de las novedades es que tanto el Polígono de Vara de Quart como el barrio de Safranar dispondrán por primera vez de servicio de la EMT», ha explicado este lunes el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell.

«Este Plan permite a la EMT afrontar los retos de movilidad de la ciudad, tanto desde la perspectiva inmediata de provisión de servicios de transporte, como desde la visión a medio plazo teniendo en cuenta la evolución de las variables socioeconómicas de la ciudad de Valencia, las nuevas tecnologías y, por supuesto, las demandas de movilidad de la ciudadanía», ha explicado Carbonell.

Unos de los principales objetivos del Plan es mejorar la oferta de transporte público de EMT en aquellos barrios nuevos que se han ido consolidando en los últimos años, o en zonas con una importante atracción de movilidad pero que nunca han estado servidas por el autobús.

En este sentido, la fase 2 del plan está prevista la implementación de las propuestas del Plan incluye el rediseño de sendas líneas de autobús, para que vecinos y trabajadores de nuevas zonas dispongan de servicio de EMT en la puerta de casa.

El Polígono Industrial Vara de Quart será accesible en bus con la prolongación de la línea 70. Este polígono ha ido cambiando su cariz, pasando de ser una zona muy industrial a una zona donde las actividades terciarias son mayoritarias, habiéndose instalado ya centros de formación académica. La línea 70 recorrerá de Norte a Sur el polígono, facilitando que trabajadores y visitantes puedan acceder al mismo desde el centro y el noreste de la ciudad de forma directa. Además, se prevé que esta línea finalice su recorrido en la parada de metro de Sant Isidre. De esta forma, las personas del Área Metropolitana que accedan a Valencia desde las líneas 3, 5 y 9 (Manises y Quart) y 1, 2 y 7 (Torrent, Paiporta, Picanya) podrán acceder a Vara de Quart transbordando con la línea 70 de EMT en las paradas de Nou d'Octubre y Sant Isidre.

Recorrido Línea 70

Por otro lado, la línea 73 modificará su trazado para circular por la C/ Campos Crespo, y la Av. José Roca Coll y C/ Músico Gomis en el barrio de Safranar. Se trata de un barrio consolidado recientemente, en el que aún hay numerosos edificios en construcción y que ha experimentado un fuerte incremento de población. Se habilitará un cruce adecuado por la Av Archiduque Carlos, de manera que se pueda acceder con facilidad a la C/ Fray Junípero Serra y al barrio de Tres Forques. Esta actuación permite incrementar la accesibilidad transversal entre barrios muy próximos entre sí, pero que carecían de conexión directa con transporte público. Asimismo esta línea será la nueva encargada de conectar el corazón del barrio de la Fuensanta con el centro de la ciudad. Para ello entrará en todas sus expediciones al barrio de la Fuensanta, una medida solicitada por estudiantes y vecinos de los barrios colindantes.

Recorrido Línea 73

Las frecuencias previstas de las líneas modificadas serán las mismas que disfrutan en la actualidad.

«La transición hacia la nueva red se realizará de forma progresiva ya que, además, va ligada al Plan de Inversiones recientemente aprobado por EMT Valencia. Dicho plan, dotado con más de 172 millones de euros, contempla la renovación de la flota municipal con 218 nuevos autobuses, la adaptación y renovación de las infraestructuras de la compañía y la construcción de una nueva cochera en Safranar», añade Cabeonell.

