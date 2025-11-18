Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

España financiará con 100 millones de euros la compra de armamento estadounidense para Ucrania
El grupo municipal del PP, en el pleno de este martes.

El grupo municipal del PP, en el pleno de este martes. IRENE MARSILLA

Un pleno estéril: frenazo a la ZBE a 40 días de perder 150 millones

El PP propone ampliar las restricciones en 2027 pero el PSPV se niega y las negociaciones siguen en punto muerto

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Martes, 18 de noviembre 2025, 18:58

Fue un pleno estéril. Había expectativas creadas en el pleno del Ayuntamiento de este martes porque era una de las últimas oportunidades de aprobar la ... Zona de Bajas Emisiones (ZBE) antes de que llegue el 31 de diciembre y la posibilidad de que el Consistorio pierda 150 millones de euros sea más que real. Sin embargo, la cuestión no iba en el orden del día y sólo se trató de forma tangencial en dos mociones. Sirvió para demostrar que el PP está dispuesto a dar pequeños pasos con más restricciones mientras que la oposición se enroca en sus exigencias tras dos años de trámites burocráticos en los que, dicen, no se ha contado con ellos.

