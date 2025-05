La playa canina de Pinedo se retrasa a julio

La instalación de hamacas, sombrillas y quioscos de refrescos y helados de las playas de Valencia lleva ya incomprensiblemente dos meses de retraso, porque la ... concejalía de Playas todavía no ha terminado de resolver el concurso público de este servicio tan necesario para resguardarse del sol y más en plena ola de calor.

Desde el Ayuntamiento de Valencia se limitan a decir que estará listo el servicio a lo largo del mes de junio, pero sin concretar fechas. Lo llamativo del asunto es que no es el único servicio de playa que llegará tarde y los turistas que ya acuden en masa al litoral de Valencia se llevan la mala imagen de una playa sin servicios.

En Pinedo todavía no ha abierto el servicio de playa can, el espacio de 6.000 metros cuadrados acotado destinado a los perros que acuden acompañados de sus propietarios.

Desde la concejalía de Playas aseguran que se pondrá en marcha en el mes de julio, pero lo habitual siempre era habilitar este espacio o bien desde el mismo 1 de junio o a mitad de mes, a partir del día 15.

La cuestión de fondo es que la licitación todavía no se ha hecho efectiva. Según fuentes consultadas, de hecho, aún no se ha licitado, aunque desde el Consistorio dicen que está en trámite. Y, teniendo en cuenta que se tienen que publicar las condiciones, dar diez o quince días de plazo para que se presenten ofertas, marcar fechas para la apertura de sobres y para resolver, es difícil que todo esto se haga en un mes.

Otro factor añadido del retraso es la justificación que aportan desde la concejalía de Playas. Se remiten a un decreto del Consell de 2018, en concreto el decreto 58/2018 de 4 de mayo, por el que se aprobó el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde Litoral de la Comunitat (PATIVEL) y el Catálogo de Playas de la Comunitat Valenciana, que estableció que en los tramos de la playa U2, como es el caso de Pinedo, se tiene que hacer la exclusión temporal de la presencia de perros entre el 1 de marzo y 30 de junio.

De modo que la zona acotada con cordón, una caseta para adquirir las estacas con las que atar el perro y la cartelería informativa no estará lista hasta el 1 de julio. Esa es la misma fecha que habían fijado este año para poner las hamacas y sombrillas en Pinedo y El Saler, por las mismas restriciones medioambientales, sobre todo por la nidificación de aves, y, como en anteriores ediciones el servicio empezaba en mayo y, por lo tanto se han perdido dos meses de negocio, nadie se ha querido presentar y de momento ha quedado desierto.

En el caso de la zona acotada para perros, según indican desde la concejalía de Playas, no hará falta una licitación, sino que se hace mediante resolución de la concejala. En concreto, indican que «en la odenanza de Utilización de Playas y Zonas Adyacentes, en su artículo 35, se recoge que el Ayuntamiento podrá habilitar mediante resolución del concejal/a competente en la materia, previo dictamene de la comisión informativa correspondiente, una zona en la playa y zona de baño en la que se permita la presencia de perros».

Así pues los dueños de las mascotas tendrán que tener claro que este año la playa can de Pinedo este año no abre en junio sino en julio. No hay que olvidar que se trata de un servicio que comenzó en 2016, siendo la primera playa de Valencia en tener una zona acotada para los canes, al que acudieron en 2022 más de 24.000 perros para darse un chapuzón. Y por el que suelen pasar entre 300 y 400 perros al día.

De momento, lo que sí se puede afirmar es que los vecinos de Pinedo critican que el tramo destinado a los perros «no está a estas alturas acotado y resulta que todo el año, y especialmente ahora que llega el calor, se llena la playa y la gente se cree que es toda la playa para los perros, cuando sólo es en la parte próxima a la escollera. Llevan los animales sueltos, incluso los limpian en las duchas reservadas para las personas», indica Deborah Pérsico, de la asociación de vecinos de Pinedo.

Los vecinos reclaman que «se instalen carteles informando en qué fecha se pone en marcha el servicio y en qué horarios. Los hemos pedido en varias ocasiones y no nos hacen caso y luego vienen los conflictos porque si reprochas ciertos comportamientos o que se pongan en un espacio que todavía no está habilitado, resulta que luego hay enfrentamientos y verdaderos problemas», añade Deborah.