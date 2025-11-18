Plataformas culturales y asociaciones de Campanar denuncian el abandono del barrio

Las plataformas culturales y asociaciones de Campanar quieren expresar públicamente su profunda indignación ante la falta crónica de infraestructuras culturales, educativas y deportivas en el ... barrio, «una situación que venimos denunciando desde hace demasiado tiempo sin obtener respuestas ni compromisos reales por parte del Ayuntamiento de Valencia». Este colectivo recuerda que la asociación de vecinas ha expresado estas reivindicaciones en plenos del Ayuntamiento y en diversas ocasiones en los plenos de la Junta Municipal de Trànsits.

Recuerdan que Campanar es hoy un barrio consolidado, con una fuerte identidad, una vida vecinal activa y un nivel socioeconómico elevado. «Sin embargo, seguimos sin disponer de los equipamientos básicos que garantizan una vida comunitaria rica y cohesionada», sostienen.

En este sentido, denuncian que a día de hoy, Campanar no cuenta con un centro cívico, un espacio fundamental para la participación vecinal, el tejido asociativo y la programación de actividades sociales y culturales. Tampoco dispone de una Universidad Popular, a pesar de haberlo solicitado reiteradamente en diferentes planes municipales y presupuestos participativos y contar con unos locales de 1.000 metros cuadrados adquiridos con ese fin por el Ayuntamiento de Valencia en 2023. «La ausencia total de instalaciones deportivas municipales priva a los vecinos —especialmente a jóvenes y mayores— de lugares adecuados para la práctica deportiva y la promoción de hábitos saludables», reiteran.

Por otro lado, denuncian que por si fuera poco, «la biblioteca pública del barrio resulta completamente insuficiente, tanto por su tamaño como por sus recursos. No es razonable que un distrito con el peso poblacional, histórico y social de Campanar deba conformarse con una infraestructura que no responde a la demanda cultural de sus vecinos».

Desde hace años, las asociaciones y plataformas culturales de Campanar «hemos presentado propuestas concretas, mantenido reuniones con representantes municipales y participado en todos los procesos de participación ciudadana. Sin embargo, las promesas se acumulan y la ejecución de los proyectos no se realiza».

La realidad es que Campanar sigue siendo ignorado, pese a ser uno de los barrios que más contribuye al desarrollo económico y social de Valencia.

«Este abandono resulta inaceptable. Campanar no puede seguir siendo un barrio sin espacios culturales y deportivos de titularidad pública donde encontrarse, crear, formarse o convivir. Las carencias estructurales que arrastramos limitan la vida cultural, educativa y deportiva del vecindario, y contradicen cualquier discurso municipal sobre cohesión social o igualdad territorial», expresan.

Por todo ello, las plataformas culturales y asociaciones de Campanar exigen al Ayuntamiento de Valencia que asuma de manera inmediata su responsabilidad con este barrio y que establezca un calendario real y dotación presupuestaria efectiva para la creación de los siguientes equipamientos:

• Centro Cívico Cultural de Campanar, con espacios para asociaciones, actividades vecinales y servicios comunitarios.

• Universidad Popular, que ofrezca formación, cultura y oportunidades de desarrollo personal y social.

• Instalaciones deportivas municipales, abiertas y accesibles a toda la ciudadanía.

• Ampliación y modernización de la biblioteca pública, con recursos adecuados a las necesidades actuales del barrio.

• Renovación de las infraestructuras escolares del barrio, IES Campanar, CEIP Giner de los Ríos, CEIP Comunitat Valenciana y CEIP Campanar. Adecuar los centros a la crisis climática, renaturalización de los patios y climatización de las aulas.

• Concreción en la ubicación del espacio para usos deportivos que se adjudicó al barrio en compensación por la construcción del Estadio Nou Mestalla en la Av. de les Corts Valencianes.

Como plan de acción inmediata, «proponemos al Ayuntamiento de Valencia, utilizar espacios disponibles en nuestro entorno y que son susceptibles de ser transformados para dar servicio a algunas de las actuaciones solicitadas en un plazo relativamente corto. Nos referimos a los locales del antiguo ambulatorio de Campanar en la calle de Benifaió, o los espacios adquiridos para la Universidad Popular en la calle Escultor García Más».

Los firmantes del escrito señalan que Campanar no pide privilegios, «pide derechos básicos. Reclamamos la igualdad de oportunidades culturales y sociales con el resto de barrios de Valencia».

«Después de años de espera y promesas incumplidas, exigimos hechos, no palabras», apuntan.

Concluyen asegurando que «Campanar merece equipamientos públicos dignos, acordes con su realidad presente y su futuro como barrio vivo, diverso y participativo».