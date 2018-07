El plan de Ciutat Vella blinda 2.250 edificios para evitar más apartamentos turísticos Turistas tomando fotografías en la plaza de la Virgen. / manuel molines Amics del Carmen y El Palleter no quieren que se permitan alojamientos en San Vicente, la Paz y avenida del Oeste LOLA SORIANO VALENCIA. Jueves, 19 julio 2018, 00:19

Ya hay cifras claras. El Plan Especial de Protección (PEP) de Ciutat Vella que el Ayuntamiento de Valencia está presentando estos días a los vecinos protegerá a más de 2.250 inmuebles para que tengan un uso residencial. En estos edificios quedará prohibida la apertura de apartamentos turísticos.

En estos casos, como explicó ayer el concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, «no es admisible la compatibilidad del uso hotelero con el uso residencial. En ninguno de ellos se admite el uso de la vivienda turística-profesional».

Sarrià aseguró ayer en un primer encuentro con representantes de entidades vecinales como Amics del Carmen y El Palleter que «el reto más importante era mantener el tejido residencial y recuperar la población, limitando la terciorización del distrito y conteniendo el avance de los apartamentos turísticos».

Los vecinos piden que no se tramiten las licencias que están ahora en proceso

Si bien desde el estudio del plan se dijo que habría un veto a los nuevos apartamentos turísticos, ayer ya se concretó la cifra de la protección de más de 2.250 edificios «para uso residencial y la mayor parte se encuentran en El Carmen, El Pilar (en Velluters), el Mercat y la Seu-Xerea». Hoy el edil informará sobre el plan a los vecinos en el Museo de la Ciudad, a las 19 horas.

El edil de Desarrollo Urbano recordó que con el planeamiento vigente, «cualquier edificio residencial era susceptible de convertirse en un hotel o en apartamentos turísticos». En cambio, aseguró, que «el plan especial de Ciutat Vella elimina esa compatibilidad urbanística y se prohibirá su implantación para asegurar el mantenimiento del uso actual, excepto en la zona de Sant Francesc», donde sí se contempla la compatibilidad terciaria.

El concejal informó que la opción del uso terciario se contempla sólo en Sant Francesc (Guillem de Castro, Colón y Hospital, entre otras), pero ayer explicó que dentro de ese ámbito se recogen las calles la Paz, San Vicente y avenida del Oeste.

Precisamente la inclusión de estas calles en el marco de la excepcionalidad de Sant Francesc no gustó nada a los vecinos de las asociaciones de Amics del Carmen y El Palleter. Los representantes vecinales asistentes, Lluis Mira y Ricardo Burguete, explicaron que «no queremos que la avenida del Oeste, San Vicente, la Paz y la plaza de Tetuán se incluyan en la excepcionalidad de posible zona terciaria porque no están estrictamente dentro de Sant Francesc. Por ejemplo, la avenida del Oeste, hay parte que es de Velluters y de Mercat; en San Vicente parte es de Mercat; la Paz tiene una parte que es de la Seu-Xerea y la plaza de Tetuán es la Seu-Xerea. No queremos coladeros, queremos que se ciñan sólo al barrio de Sant Francesc».

En este plan el Consistorio contempla que una vivienda residencial pueda tener un uso turístico temporal por un máximo de sesenta días, pero los vecinos quieren que se limite más. «En lugar de sesenta días, pedimos que sean sólo treinta, que es lo que correspondería con unas vacaciones porque si se mantiene en sesenta, sería como alquilarlo casi todos los fines de semana del año y eso produciría molestias vecinales», indicó Lluis Mira.

De igual modo, los portavoces vecinales pidieron ayer que haya «una paralización inmediata de las licencias que ya se han pedido, es decir, que no continúen el proceso porque hay muchas peticiones que hicieron empresas en los últimos meses que sabían que iba a haber una moratoria. Tenemos dudas de que sea una obligación legal del Ayuntamiento atenderlas», comentó Mira. Como ejemplo, puso un caso de la calle Exarch, junto a la iglesia de los Santos Juanes, «donde se iban a construir cincuenta viviendas y dos plantas de aparcamiento y ahora el dueño pide un hotel y apartamentos turísticos y se crearía una plaza que romperá la trama urbana».

Sarrià tomó nota de las sugerencias, pero los vecinos tendrán que presentar alegaciones para que se estudie. El concejal también recordó que la casas señoriales o palaciegas podrán mantener el uso residencial y la compatibilidad con uso comercial, oficinas y hotel con la autorización de la Comisión Municipal de Patrimonio, «pero nunca como apartamentos turísticos».

Inspección municipal

Si bien el edil de Desarrollo Urbano expresó las medidas que ha previsto su departamento, remarcó a los asistentes que para alcanzar el objetivo de «proteger el uso residencial y recuperar población es necesario que desde el área de Actividades se intensifique la labor de control e inspección de los apartamentos turísticos para detectar situaciones ilegales». Y añadió que ese trabajo «no depende del planeamiento y es vital para la convivencia en el distrito». Sarrià aseguró que «todas las áreas municipales están trabajando para ir en la misma dirección, pero serán necesarias inspecciones exhaustivas».