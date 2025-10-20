Pilar Bernabé apuesta por un pacto para aplicar la ley de vivienda, recuperar los proyectos de renaturalización y restringir los apartamentos turísticos La secretaria general de los socialistas en Valencia acusa a la alcaldesa Català de utilizar el Ayuntamiento como «laboratorio de pruebas» de los gobiernos de la derecha más extrema

La secretaria general de los socialistas en Valencia, Pilar Bernabé, ha apostado por un gran pacto en materia de vivienda, para reservar al menos el 50% de viviendas públicas en los nuevos PAI, o retomar la agenda de proyectos de renaturalización como el bulevar Cultural en Guillem de Castro o el Corredor Verde como un gran jardín y no como una carretera como pretende el actual gobierno local presidido por María José Catalá.

Bernabé ha realizado esta propuesta durante la valoración de los dos años del pacto del PP y Vox en el Ayuntamiento de Valencia y acusa a Catalá de abrir la puerta para que la ultraderecha «utilizase el Ayuntamiento como laboratorio de pruebas de lo que significa un gobierno de las derechas más extremas. Porque eso es lo que tenemos en Valencia con Catalá y Vox».

Al respecto, la secretaria de los socialistas en Valencia ha hecho un llamamiento a «recuperar» la ciudad referencia en Europa por su diversidad y apuesta por el medio ambiente, que cuida de sus barrios y de sus vecinos y vecinas frente al «negacionismo radical» que practica el gobierno de Catalá y de Vox en el Ayuntamiento que está devolviendo a la ciudad al siglo pasado.

Negacionismo

El primero de los negacionistas que ha citado es el climático, después de que haya rechazado la ejecución de los proyectos que dejaron en marcha los socialistas en Urbanismo y que avanzaban hacia una ciudad «más sostenible y respetuosa con el cambio climático, en línea con la Capitalidad Verde Europea, más verde y con más zonas peatonalizadas.

«Por su ideología ultranegacionista, lo está revirtiendo», ha manifestado y ha expuesto el resultado de estos dos años: 20.000 coches más al mes, Valencia en el top 100 de ciudades más congestionadas y la contaminación disparada en todos sus barrios». Ante esta situación ha planteado recuperar la agenda de proyectos verdes de los socialistas con el Corredor Verde como bandera.

También ha hablado del negacionismo de la igualdad. «Este gobierno se ha caracterizado por salidas de tono inasumibles para una ciudad como València, con las que incluso está poniendo en riesgo la celebración de los Gay Games porque hasta la propia federación que los organiza ha subrayado que no se siente representado por este gobierno municipal ni por las políticas que desarrolla».

En cuanto a la vivienda, el principal problema de los valencianos y valencianas, Bernabé ha denunciado el negacionismo que también practica Catalá de la mano de sus socios de Vox. «Niega la realidad y rechaza aplicar herramientas que nos ayudarían a mitigar el principal problema de nuestros vecinos. Y como consecuencia de este negacionismo, Valencia es la ciudad española donde más han crecido los precios de la vivienda en el último año, alcanzando ya los 1.600 euros al mes de media de alquiler».

Bernabé ha incidido en que si Catalá aplicase la Ley de la Vivienda los precios podrían bajar una media de 600 euros «pero no lo hace por pura ideología. Es incapaz de exigir nada a Mazón porque, para ella, es un ejemplo de president. Lo piensa y lo practica porque la señora Catalá y Mazón la misma cosa son», ha incidido.

En este sentido, ha apuntado que ni tan siquiera ha sido capaz de exigirle a Mazón que cumpla con las mujeres y realice pruebas diagnósticas a las 30.000 mujeres a las que ha dejado fuera del cribado del cáncer de mama por culpa de la mala gestión de la Conselleria de Sanidad. «No ha hecho ni una sola mención para que Mazón proteja a esas 30.000 mujeres de esta ciudad que deberían haber sido llamadas para una mamografía y a las que Catalá abandona porque no defiende los intereses de sus vecinos y vecinas», ha continuado.

Bernabé ha hecho referencia también al negacionismo de la identidad de los valencianos como, por ejemplo, el cambio de acento de la denominación de la ciudad, un cambio que ha recibido más de 1.000 alegaciones por el ataque que representa a la lengua. «Les molesta que ciudad sea una ciudad abierta y, por eso, cambia el acento para cerrarlo. No es postureo, es un ataque contra el valenciano, para relegarlo a la mínima expresión», ha asegurado.

Finalmente, ha reprochado a la alcaldesa de Valencia que se olvide de las pedanías afectadas por la dana. «Valencia tiene 17 personas fallecidas por la riada y, mientras todos los pueblos están organizando actos conmemorativos, Catalá no ha organizado absolutamente nada. Me gustaría saber si Catalá ha pensado organizar algo para quienes han sufrido tanto o si quiere, como ha hecho este año, pasar de largo y que nadie se acuerde de ellos. De momento, no hay nada».