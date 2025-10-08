Los permisos para carpas, buñolerías, mercadillos, fuegos y actividades falleras se podrán pedir a partir del 13 de noviembre

Las Fallas avanzan. Esta noche se ha dado un nuevo paso con el anuncio del plazo para solicitar los permisos. Desde el lunes 13 de ... noviembre y hasta el 30 del mismo mes se pueden plantear las peticiones para zona de fuegos, actividades, carpas, buñuelos y mercadillos. El presidente de la JCF, Santiago Ballester, durante la sesión plenaria ha dado a conocer el plazo y ha instado a que las comisiones presenten sus solicitudes lo antes posible para no saturar el servicio.

Ballester ha felicitado a las 13 niñas y 13 mujeres candidatas a Fallera Mayor de Valencia y Fallera Mayor infantil de Valencia, que fueron elegidas por el jurado el pasado día 27 de septiembre en el Roig Arena. El pleno ha servido, además, para dar las gracias a todos los miembros de JCF que hicieron un gran trabajo en el Roig Arena, y todo en un nuevo espacio y un nuevo formato. Se han advertido algunos puntos sobre los que mejorar para el próximo año pero el balance general es muy positivo. En l sesión de esta noche se ha recordado que se ha enviado la convocatoria para el Pleno extraordinario del día 13, en el salón de cristal del Ayuntamiento de Valencia, donde la alcaldesa, María José Catalá, leerá las actas de los jurados y se comunicará el nombre de las nuevas FFMMV mediante la ya tradicional llamada telefónica.

El inexorable avance del calendario hacia las Fallas 2026 ha llevado a la delegación de Protocolo a anunciar que la Cena de Despedida de las FFMMV y sus Cortes de Honor tendrá lugar el sábado 18 de octubre en Salones Mediterráneo. Se ha fijado como plazo para enviar la lista definitiva de asistentes el 10 de octubre. Para ese encuentro también se tendrán que indicar los nombres de La delegación de Medios de Comunicación ha ofrecido los datos de la resonancia de la Gala de Elección de las Candidatas a FFMMV 2026, cifras que muestran el interés que despierta un acto del calendario fallero que, sin duda, es un acontecimiento social de gran magnitud para la ciudad. En la web fallas.com hubo unos 27.000 usuarios únicos y un número de visitas totales 74.000 y en el streaming se alcanzaron los 3.920 telespectadores constantes.

En la red social facebook, las visualizaciones totales fueron 366.000, 68.300 usuarios únicos y 5.100 interacciones totales. Los mejores resultados los ha registrado la red social Instagram, con unas visualizaciones totales de 4.608.000. Usuarios únicos fueron 518.933 y 178.747 interacciones totales.

Los resultados demuestran que esa noche las Fallas viajaron por todo el mundo. El tráfico por las redes sociales ha demostrado que el 88,6% de los que entraron en contacto con la gala eran españoles,un 39,2% valencianos. También destacaron las visitas desde Alicante o Madrid.

Desde EEUU, Italia, Francia y México también se registraron visitas que dan a entender la fuerza de las Fallas.