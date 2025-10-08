Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen del pleno celebrado este martes. LP

Los permisos para carpas, buñolerías, mercadillos, fuegos y actividades falleras se podrán pedir a partir del 13 de noviembre

El pleno de la JCF aprueba el calendario de solicitudes I Ballester insta a las comisiones a presentar las peticiones lo antes posible para no saturar el servicio

Laura Garcés

Laura Garcés

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 01:11

Comenta

Las Fallas avanzan. Esta noche se ha dado un nuevo paso con el anuncio del plazo para solicitar los permisos. Desde el lunes 13 de ... noviembre y hasta el 30 del mismo mes se pueden plantear las peticiones para zona de fuegos, actividades, carpas, buñuelos y mercadillos. El presidente de la JCF, Santiago Ballester, durante la sesión plenaria ha dado a conocer el plazo y ha instado a que las comisiones presenten sus solicitudes lo antes posible para no saturar el servicio.

