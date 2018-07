Solo han pasado unos días desde que un adolescente sufrió lesiones medulares tras lanzarse al mar desde una roca en El Campello. El muchacho de 14 años continúa ingresado en el Hospital General, según fuentes sanitarias. Sin embargo, para muchos jóvenes, el accidente ocurrido el pasado domingo no supone ninguna advertencia y continúan jugándose el tipo al saltar al agua desde elevadas alturas.

Un año más, el Puerto de Valencia es escenario de estas imprudentes conductas. Acceder al espigón de La Marina Real desde donde se arrojan estos jóvenes no es tarea fácil. Primero tienen que subir unas escaleras para acceder al dique, atravesar una minúscula valla de alambre partida por la mitad y descender a las rocas que frenan el leve oleaje.

LAS PROVINCIAS ha sido testigo del instante en que cuatro chavales accedieron a la zona prohibida de La Marina y se lanzaron al mar entre risas y bromas. Algunos hicieron llamativas y espectaculares volteretas en el aire mientras los demás animaban y hablaban. Uno de los chicos del grupo solo observó la competición de saltos que había surgido al llegar al espigón, pero no llegó a saltar durante la mañana. Toda una imprudencia al considerar que ninguno de ellos comprobó la profundidad del fondo del mar ni tampoco verificó la existencia de desprendimientos por la erosión de las rocas. Simplemente se divertían juntos y a ciegas.

«Ellos quieren vivir experiencias prohibidas y actúan de forma irracional sin asumir el posible riesgo», afirma uno de los socorristas de la playa de la Malvarrosa. Para el servicio de salvamento es imposible lidiar con este tipo de conductas acuáticas. Ellos no tienen ninguna visibilidad de este espigón de La Marina y su responsabilidad es dedicarse a los bañistas que diariamente acuden a disfrutar de un día de playa a la Malvarrosa.

Cuando los rescatadores se alejan de la costa a bordo de sus motos acuáticas sí han sido a veces testigos de comportamientos poco sensatos. Según el socorrista de la Cruz Roja, dos compañeras observaron a dos chicas junto a las rocas del dique, no muy lejos del espigón, con la intención de lanzarse al agua. «Nosotros, al ver eso, lo que hacemos es advertir de las repercusiones que puede tener una actitud irresponsable». Cuando no son respetados o no se cumplen las normas de seguridad llaman a la Policía local.