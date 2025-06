Parsifal y el Santo Cáliz, punto de evocación en la Casa del Relojero

Una hora antes… en Barcelona

Richard Wagner concibió su obra en el temprano año de 1857 y él mismo se encargó de difundir la idea de que eso ocurrió un Viernes Santo. Tardó no menos de 25 años en concluir su 'Parsifal' y demoró su estreno hasta estar bien seguro de que podría poner la obra en escena con las mejores condiciones artísticas y, desde luego, con la presencia del rey en la sala.

Franz Liszt, Camille Saint-Saëns, Anton Bruckner y Léo Delibes, entre otros, asistieron a la gloriosa noche primera.

Wagner respetó y reverenció tanto esa obra que ordenó que no fuera representada fuera de su teatro de Bayreuth hasta 30 años después de su estreno. Solamente el Metropolitan de Nueva York quebrantó la orden: 'Parsifal' se escuchó en el año 1903 en la ciudad norteamericana. Pero ningún otro teatro pudo poner la partitura en escena hasta el 1 de enero de 1914. Ese día se estrenó en muchas ciudades de Europa, incluido Madrid, que vio lleno a rebosar el teatro Real. Pero la nota la dio Barcelona, donde el empresario del Liceo dijo que se iba a regir por la hora alemana y no por la española; por eso, en Barcelona se levantó el telón del 'Parsifal' a las once de la noche del 31 de diciembre de 1913.