Barrio de Orriols, en las inmediaciones de la ermita. LP

Orriols en Lucha exige la plantación de 139 árboles pendientes desde 2023

El movimiento vecinal denuncia que los retrasos han llevado a que la empresa adjudicataria ya haya solicitado la resolución del contrato y una indemnización y habrá que licitar de nuevo la obra

Lola Soriano Pons

Valencia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:27

La plataforma vecinal Orriols en lucha exige que el Ayuntamiento de Valencia no demore más allá de este otoño la plantación de los 139 árboles ... pendientes en el barrio, una actuación comprometida desde el 2023. Además, aseguran que la empresa adjudicataria de la actuación ha solicitado la resolución del contrato e indemnización por el retraso, cosa que obliga a resolver y a licitar de nuevo antes de entrar a obra.

