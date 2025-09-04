Orriols en Lucha exige la plantación de 139 árboles pendientes desde 2023

La plataforma vecinal Orriols en lucha exige que el Ayuntamiento de Valencia no demore más allá de este otoño la plantación de los 139 árboles ... pendientes en el barrio, una actuación comprometida desde el 2023. Además, aseguran que la empresa adjudicataria de la actuación ha solicitado la resolución del contrato e indemnización por el retraso, cosa que obliga a resolver y a licitar de nuevo antes de entrar a obra.

Como indica este movimiento vecinal, «el objetivo es llegar a 2026 con más sombra real en rutas diarias y espacios de estancia y no continuar posponiendo una actuación ya acordada y adjudicada».

Por eso, la presidenta de Orriols en Lucha, Mari Carmen Tarín, opina que si «los árboles llegan para el verano que viene, ya llevarán tres años de retraso, por eso es tan importante que empiecen ya». Y añade que es »imprescindible que la alcaldesa ponga en marcha esta intervención urbanística, con una fecha real».

Aseguran que las actuaciones de la renovación del arbolado de Orriols mejorarán la calidad urbana con más sombra en rutas diarias, un comercio de proximidad más transitable en meses críticos y un espacio público más amable en general. Y argumental que según estudios técnicos de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos, las superficies sombreadas pueden estar entre 11 y 25 °C más frescas que las zonas con exposición directa al sol.

También describen que después de la ola de calor del 3 al 18 de agosto, el verano más cálido vivido en la Comunidad Valenciana desde 1950 según los registros de la Aemet, la demanda gana urgencia: más árboles supone más confort térmico en las calles. «Además, la remodelación urbanística mejoraría la percepción del barrio y sería un paso más en la estrategia que persigue acabar con la degradación de algunas zonas del barrio, conforme a la teoría de los vidrios rotos».

A pesar de esto, la obra recuerdan que está paralizada« a falta de un informe sobre el proyecto arqueológico que ya se había remitido a Conselleria a finales de mayo de 2024, según recoge el acta de la Comisión de Urbanismo, Parques y Jardines del 18 de septiembre de 2024. Este informe es necesario porque alrededor de la calle San Juan Bosco y la avenida de la Constitución hay una necrópolis romana.

Cabe recordar que la renovación de más de 130 alcorques y los 139 árboles nuevos en las calles Padre Viñas, San Juan Bosco y Daroca salió a licitación el 27 de marzo de 2023 y fue adjudicada el 2 de junio del mismo año por 136.461,17 de euros.

Sin noticias de la reapertura del polideportivo y el jardín de Esteban Dolz

Además, el complejo deportivo de Orriols está cerrado desde el 31 de agosto de 2024 por una reforma integral, motivada por las deficiencias detectadas en la cubierta de la piscina y por la actualización general de la instalación. La alcaldesa se comprometió a reabrir las instalaciones en mayo de 2026, pero, según dice la presidenta de la plataforma vecinal: «Por ahora, todavía no han hecho nada, ni siquiera el estudio previo, con lo cual parece imposible que pueda cumplir su palabra, porque todavía no se ha comunicado ningún estudio de las obras».

Tampoco tienen noticias del jardín sobre el aparcamiento municipal entre Esteban Dolz y la Alquería Cremà. Esta remodelación fue anunciada el 1 de febrero de 2022 y el 27 de julio del mismo año estaba en fase de redacción a punto de adjudicarse.

Con una extensión de 2.500 m² y una inversión global de 460.768 euros, cubriría la impermeabilización del aparcamiento, una zona de juego y la preservación de los árboles del parque. A pesar de «todas las promesas», todavía no han empezado las obras.

De nuevo, reclaman un calendario real de las actuaciones y que no se demoren para que el próximo verano las condiciones térmicas en el barrio de Orriols sean mejores para la gente que vive en él.