Del 'oro' fallero a un mural en su pueblo

Iván Tortajada, artista que consiguió el oro de Especial por la falla infantil de Convento 2025, puede decir alto y claro que es profeta en ... su tierra: Benifaraig.

Este joven ha creado en tiempo récord, en sólo una semana, un mural muy colorido en la pedanía de Valencia en la que reside y tiene el taller y este martes ha recibido la visita de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá y la pedánea, Carmen Bart.

La obra , 'De Benifaraig a Benifaraig', se encuentra en la fachada de un edificio en el cruce de las calles Santísima Cruz y Ferrer i Bigné, y representa dos realidades: «es una alegoría a l'horta nord y las frutas y verduras que aquí se cultivan, y por otro, retrato la tradición de los vecinos de sacar las mesas y las sillas a la calle para cenar a la fresca». Y ha inmortalizado a dos vecinas de su calle, Carmen y Trini, que siempre le visitan en el taller para comprobar cómo van las fallas.

Cabe destacar que no es el primer trabajo con el que consigue pasar del arte efímero de las Fallas al arte urbano. Ya ha plasmado su creatividad en el hotel Climia Benidorm Plaza, establecimiento que se ha convertido en una pinacoteca de artistas falleros con murales firmados por primeras espadas como el diseñador Carlos Corredera, Marina Puche, Julieta XLF o José Gallego.

Obra de Iván Tortajada en la pendanía de Benifaraig. Ayto. Valencia / LP

Además, tiene obra de arte urbano en Paterna, en Almàssera y Torrent. Y ha dejado huella en propuestas urbanas en el extranjero, en citas culturales como Upfest de Bristol; Slagelse streetart festivla de Dinamarca y en Colors festival en París.

No hay que olvidar que Iván conquistó estas Fallas a los niños y mayores con la propuesta infantil de Convento que llevaba por lema 'Ensenyant aprendràs' y adelanta que ya está trabajando en la falla que plantará en esta misma céntrica plaza en el año 2027.

Tal como tenían acordado los falleros y los artistas, este año la falla infantil de Convento la volverá a crear el también laureado José Gallego, pero en el ejercicio siguiente Tortajada volverá a tomar el relevo.

«Ya estoy manos a la obra. Estoy con la maqueta y el modelado de la falla infantil de Convento que se verá en 2027», confiesa el artista. Además, detalla que los directivos ya han podido ver la maqueta y el boceto «y la idea les ha gustado, pero de eso ya hablaremos, que este año hay que centrarse en el proyecto que prepara José Gallego».

Explica que la fórmula de relevo «nos permite explorar diferentes resultados en esos dos años de preparación y disfrutar del proceso».

Este joven inquieto, que tiene tres oros en Valencia (Convento y Maestro Gozalbo 2018 y 2019) y 4 en hogueras de Alicante, asegura que le encanta diversificar la creación combinando fallas, murales, «hago cursos con ilustradores, soy docente en la Universidad de Nebrija de Madrid» y uno de sus retos «es hacer un doctorado en Fallas dentro del área de Arte y Producción de la Politècnica».