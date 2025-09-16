Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El artista Iván Tortajada, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá , y la pedánea, Carmen Barat, con los vecinos y protagonistas del mural. Ayto. Valencia

Del 'oro' fallero a un mural en su pueblo

El artista Iván Tortajada, que ganó con la infantil de Convento, firma una colorida obra en Benifaraig donde ya prepara la maqueta y los ninots de 2027

Lola Soriano Pons

Valencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 18:27

Iván Tortajada, artista que consiguió el oro de Especial por la falla infantil de Convento 2025, puede decir alto y claro que es profeta en ... su tierra: Benifaraig.

