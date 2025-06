El Orgullo de los abanicos toma Valencia

Tras una marcha descafeinada, en 2024, marcada por la ausencia de las principales asociaciones que representan al colectivo LGTBIQ+, la manifestación de este año ha ... retomado la senda de la normalidad con todos los actores incorporados a la marcha, que ha recorrido esta tarde de sábado las principales arterias del centro de Valencia. Bajo un calor sofocante, en plena ola de calor, los abanicos con la bandera arcoíris, han sido la nota dominante de una revindicación siempre teñida de festividad. Este año, con un marcado tinte político, por los cambios en la ley trans valenciana, que según el colectivo, ha quedado desmontada en buena medida, con el gobierno de PP y Vox.

Bajo el lema de 'Ara més que mai, Orgull«, miles de personas han salido a la calle pese a las altas temperaturas, que invitaban más a buscar cobijo a la orilla del mar o en una pisicina, que en el asfalto de la capital. Pero aún así, los manifestantes no fallan a su cita anual con las pancartas en una marcha convocada por Lambda y secundada por más de 50 entidades sociales, sindicatos y partidos, que han mostrado su apoyo a las reivindicaciones. Lambda había hecho una llamada a salir a la calle «para demostrar al Partido Popular y Vox que la sociedad valenciana no aceptará ningún paso atrás en los derechos LGTBIAQ+», aseguró Fran Fernández, coordinador general de la entidad. Según explciaron, las reivindicaciones de este año se enfrentan «a un gobierno autonómico negligente del PP sometido a la extrema derecha fascista de VOX para mantenerse en el poder que tiene que saber que con nuestros derechos no se negocia». Días antes, Vox ya había adelantado que no participaría de las celebraciones, al considerar que las fiestas del orgullo no son más que »una excusa para justificar el despilfarro político e ideológico que llevan décadas promoviendo gobiernos de turno del PP y del PSOE»

En un ambiente absolutamente festivo, como siempre envuelve este día, el colectivo no ha perdido oportunidad de denunciar, en el manifiesto que se leyó al final de la marcha, cómo el cambio de ley «ha abierto la puerta a las terapias de conversión» y exigieron reparación para las víctimas. «Cada pesadilla, violencia, autolesión, acoso o suicidio que sufran nuestros hijos tiene un responsable político, el Consell tránsfobo». En el manifiesto también se hizo alusión a a reivindicaciones transversales a toda la población como «la exigencia de una ley de vivienda, el genocidio de la población palestina, el feminismo que lucha por los derechos de todas las mujeres, sin excepciones o las víctimas de la Dana». Alma Gormedino, activista trans, Raquel Chover, de Chrysallis, Asociación de familias trans; Xavi Martínez, víctima de las terapias de conversión; Rosa Gilabert, activista y Laura Moreno, afectada por la Dana.

La manifestación ha salido a las 19:30 desde el Puente de la Exposición en dirección a la Puerta del Mar, ha continuado por la calle Colón hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento, donde ha finalizado pasadas las 21:00. A las 20:11 horas se ha hecho un parón en la manifestación en recuerdo a las víctimas de la Dana y, al llegar a la plaza del Ayuntamiento se ha leído el manifiesto. Después, ha comenzado la fiesta en una fiesta que el colectivo, reivindica como propia. «La plaza también es nuestra y no permitiremos que nos echen, puesto que es importante usarla como espacio público de visibilización, resistencia y memoria de los derechos conquistados como el matrimonio igualitario o la ley trans estatal», concluyó el coordinador general de Lambda.

En la manifestación no han faltado las pancartas ingeniosas para revindicar los derechos del colectivo, en una jornada siempre llena de color y música, pero también de justicia y proclamas en favor de la inclusión y los derechos de todos y todas. Batukadas, música, carrozas y muchas plumas han llenado el centro de curiosos, que no se han querido perder el desfile que, ahora seguirá con una gran fiesta en el plaza del ayuntamiento