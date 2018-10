Ordenanza de bicicletas y patinetes de Valencia: ¿Se puede...? Normativa de bicicletas y patinetes:una mujer con patinente cruzando bien; y dos ciclista cruzando mal: uno en bici y el otro fuera del paso de peatones. / CONSUELO CHAMBÓ Dudas y críticas con el proyecto de la nueva normativa de Movilidad que regula el uso de bicicletas y patinetes eléctricos LAS PROVINCIAS Domingo, 14 octubre 2018, 19:43

La Concejalía de Movilidad de Valencia dirigida por el edil Giuseppe Grezzi, antiguo integrante de la reivindicativa asociación València en Bici, ha presentado una parte del borrador de la futura Ordenanza de Movilidad, que debe sustituir a la actual (del año 2010). La normativa municipal regulará el uso y actualiza las normas de bicicletas y patinetes elétricos en Valencia, entre otros aspectos todavía por definir. Algunas de las novedades anunciadas en el borrador han desatado una dura oposición en vecinos, policías y partidos y, también, han recibido el aplauso de entidades y usuarios de bicis y patinetes.

La futura normativa de uso de patinetes y bicis en Valencia aún está en fase previa y puede incluir todo tipo de modificaciones. En primer paso será la apertura de un plazo de alegaciones.

¿Deben las bicicletas circular por el carril bici de forma obligatoria?

No. Según el borrador de la futura Ordenanza de Movilidad de Valencia los ciclistas urbanos no están obligados a circular por los carriles bici. No obstante, no podrán hacerlo por las aceras.

¿Pueden las bicis circular por la calzada en Valencia?

Las bicicletas pueden circular por la calzada, ya que no están obligados a utilizar a los carriles bici habilitados por la ciudad de Valencia.

¿Las bicicletas pueden ir por las aceras en Valencia?

No. El borrador de la nueva normativa no permitirá a las bicis urbanas invadir el principal espacio de los peatones (aceras).

¿Por qué calles y en que sentido pueden las bicis?

Las bicis podrán desplazarse en ambos sentidos por ciclocalles de Valencia y también en sentido contrario a la circulación en las calles de una sola dirección. No obstante, el borrador añade como novedad que la prioridad será para el vehículo que circule en el sentido señalizado de la marcha y no para la bicicleta.

¿Pueden las bicis saltarse semáforos en Valencia?

Sí, pero no todos ni en cualquier situación. Según su borrador (aún debe pasar la fase de alegaciones y puede introducir cambios), la ordenanza permitirá a las bicicletas saltarse los semáforos en rojo para girar a la derecha o acceder a calles peatonales o carriles bici. Pero siempre «respetando la prioridad del resto de personas usuarias», recoge el 'anteproyecto' de la ordenanza.

El apartado B-4 de la futura normativa, según adelantó Álex Serrano, también señala que si hay paso de peatones en el semáforo, hay que respetar la prioridad peatonal.

¿Por qué parte de la calzada pueden ir las bicicletas en Valencia?

El proyecto de ordenanza señala que «preferentemente» tendrán que rodar por el centro de la calzada. Cuando circulen por la calzada, «las bicicletas utilizarán preferentemente el carril derecho. Si hay carriles reservados a otros vehículos, las bicicletas circularán por el carril contiguo al reservado»; es decir, no por el carril taxi-bus.

¿Por dónde pueden adelantar las bicicletas?

Las bicis podrán circular por los otros carriles cuando vayan a cambiar de circulación «o cuando lo precisen. Podrán adelantar y rebasar a otros vehículos por la derecha o por la izquierda, según sea más conveniente para su seguridad».

¿Puedes las bicicletas cruzar por los pasos de peatones?

La ordenanza permitirá a las bicis cruzar por los pasos de cebra sin que los ciclistas tengan que bajarse del vehículo como hasta ahora y como marca el cógigo general de circulación de la DGT. Por lo tanto, los «pasos de peatones» se convierten en Valencia en «pasos de peatones... y bicicletas».

«En los cruces de calzada en los que no existan pasos específicos para las bicicleta, las personas en bicicleta podrán utilizar los pasos de peatones, adaptando su velocidad a la del peatón, cuidando de no ponerlo en peligro y manteniendo una distancia mínima de separación con él de 1 metro. En este caso, las bicicletas tendrán prioridad de paso sobre los vehículos a motor aunque deberán ceder en todo caso el paso a los peatones», indica el artículo 33 del borrador

¿Las bicis pueden llevar personas o animales?

El texto, a diferecia de la ordenanza de 2010 (que dejaba un vacío), abre la puerta a que las bicicletas puedan transportar carga, personas o mascotas. Podrán transportar un menor de hasta siete años «en asiento adicional que habrá de ser homologado». Habrá que esperar al texto definitivo para saber si especifica sobre el uso de remolques y si estos pueden llevar niños, animales o cargas.

¿Pueden las bicis ir por el carril BUS?

En los artículos 33 y 34 del borrador se indica que las bicicletas podrán circular por la derecha de los carriles bus con sobreancho. En estos casos, según han denunciado desde la oposición, puede haber peligro de atropello a un ciudadano que quiera subir a un autobús.

Normativa sobre patinetes en Valencia Regulación para patinetes elétricos en Valencia

¿Pueden los patinetes ir por las calles y plazas peatonales? ¿Pueden circular por los carriles bici?

Los patinetes eléctricos más pequeños podrán ir por calles y plzas peatonales, por el carril bici y por las ciclocalles de Valencia. Los más potentes (de categoría B) no podrán ir por calles y plazas peatonales, pero sí por las ciclocalles.

Al menos de momento, el borrador recoge la posibilidad de que los patinetes eléctricos circulen por las calles peatonales. Esto no ha gustado a la Federación de Vecinos de Valencia ni tampoco a varios sindicatos policiales.

¿A qué velocidad pueden circulan los patinetes eléctricos por Valencia?

La ordenanza permitirá (al menos su borrador) que los más patinetes eléctricos pequeños, como los que la empresa Lime distribuyó por Valencia, vayan a 10 kilómetros por hora por calles y plazas peatonales pero no por las aceras y a 20 kilómetros por hora por los carriles bici.

¿Deben tener un seguro los patinetes y bicis en Valencia?

En el caso de las pólizas de seguro, no serán necesaria ni matrícula ni registro para los patinetes eléctricos. La omisión de cualquier tipo de seguro augura también la oposición vecinal y política en este punto cuando lleguen las alegaciones. Las empresas de patinetes elétricos compartidos sí tienen pólizas para cubrir los siniestros de sus clientes, pero no dan cobertura en caso de multas, que corren a cargo de los usuarios.

La actual ordenanza (del año 2010) ya no obligaba a que las bicicletas contraten un seguro para ir por la ciudad de Valencia. La futura normativa tampoco recoge, de momento, está obligación. Las tiendas de alquiler de bicis tampoco incorporan un seguro para sus clientes, según fuentes del sector, que aclaran que son los usuarios quienes son responsables en caso de accidente o que la Policía Local les imponga una multa.

Normativa de uso de patinetes en Valencia.

¿Habrá que matricular los patinetes eléctricos en Valencia?

El borrador de la 'ordenanza Grezzi' no recoge la obligación de que estos vehículos tenga matrícula, como Madrid y Barcelona. Esta medida sería fundamental a la hora de aplicar medidas sancionadoras para los usuarios, en caso necesario.

¿Se puede 'atar' la bicicleta a farolas y árboles en Valencia?

La futura ordenanza de Movilidad de Valencia, en principio, eliminará la prohibición actual de anclar las bicicletas en las farolas de la ciudad. Es decir, si la normativa entra en vigor en estos términos del borrador, estará permitido 'atar' la bici a los postes del alumbrado público. Esta es una de la novedades más polémicas del contenido del borrador parcialmente revelado por la concejalía de Movilidad de Giuseppe Grezzi. Si los candados, cadenas, cables de seguridad y horquillas antirrobo deberán tener algún tipo de protección que evite las rayas en la pintura de las farolas.

Sí se mantiene como prohibido 'atar' la bicicelta a los árboles o anclarla con candados. El criterio ecologista, en este caso, hace prevalecer la conservación de los arboles por encima de la movilidad de los peatones, que deberán sortear bicicletas atadas en farolas.

¿Está prohibido aparcar la bici en la acera en Valencia?

No estará prohibido. Estará permitido. Es una de las novedades del borrador: las bicicletas podrán aparcar en las aceras de más de 1,80 metros de anchura, aunque no haya aparcabicis. Esto se podrá hacer siempre que no haya una zona de aparcabicis a menos de 50 metros.

Los patinetes podrán estacionar en aparcabicis. Pero cuando se trate de vehículos de empresas de alquiler o de patinetes compartidos (sociedades que con beneficios económicos) deberán tener autorización del Ayuntamiento de Valencia.

¿Pueden las bicis aparcar en plazas para coches en Valencia?

Otra medida que irrita a vecinos y conductores. El 'borrador de Grezzi' permite que las bicicletas ocupen plazas de estacionamiento de coches. Pero con matices: se deberá aparcar la bici de forma oblicua a la calzada (quizá también perpendicular) y nunca creando un obstáculo para el acceso a otros vehículos, bien desde la calzada o desde la acera. este último matiz deberá ser aclarado, porque el acceso de vehículos sólo se puede hacer en vados permanentes y/o accesos a aparcamientos en los que, lógicamente, está prohibido aparcar.

Como con las aceras, esto se podrá hacer siempre que no haya una zona de aparcabicis a menos de 50 metros.

¿Se puede aparcar la bici en verjas, rejas o cañerías?

En principio, como ocurre con los árboles, queda prohibido candar la bicicletas a verjas o rejas de plantas bajas o 'atar' la bici a, por ejemplo, desagües, cañerías o bajantes adosados a las fachadas.

¿Las bicis pueden circular a contramano en ciclocalles de Valencia y otras zonas?

Según el borrador, sí. Esta es otra de las incorporaciones a la normativa: se prevé la posiblidad de circulación a contramano de bicicletas, en ciclocalles y en determinadas zonas residenciales que no han sido concretadas. Esto se baraja como otra de las concesiones de la Concejalía de Movilidad frente a las legítimas reivindicaciones de las asociaciones ciclistas, que consideran que facilitar itinerarios y conexiones con carriles bici ahora aislados. El Ayuntamiento probó hace años este sistema en una calle de Campanar, aunque luego no desarrolló el modelo.

¿Qué normas hay para los patinetes 'segway?

Los usuarios de los patinetes de clase B, como los conocidos 'segway', tendrán que llevar casco con la nueva ordenanza de movilidad . Estos vehículos podrán alcanzar una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora y no podrán llevar viajeros. La futura ordenanza endurece los requisitos de uso de estos vehículos, que podrán ir por la calzada y los carriles ciclistas.