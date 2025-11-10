Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Efecto de las lluvias torrenciales en el CEIP Lluís de Santángel. UGT PV

Once días menos de clase en las pedanías de Valencia por avisos meteorológicos

El Ayuntamiento traslada la preocupación por la pérdida de tiempo lectivo a la Conselleria, que responde que los colegios pueden mandar deberes por internet

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:21

La concejalía de Educación del Ayuntamiento de Valencia calcula que los escolares de la ciudad y, en concreto, de las pedanías situadas en zonas inundables ... perderán 11 días lectivos al año por avisos meteorológicos. Así lo explicó en la última comisión de Bienestar Social la concejala delegada, Rocío Gil, que trasladó a la oposición que la cuestión preocupa tanto al Consistorio que lo trasladó a la Conselleria de Educación. «Ha contestado que cada centro tiene un plan para actuar en estos casos y tienen las plataformas habilitadas para dar clases telemáticas», trasladó la edil.

