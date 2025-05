Sigue el furor por las casas subastadas en el Cabanyal: medio millón de euros por una vivienda de 215.000 euros

Increíble pero cierto. El interés por adquirir una casa en el Cabanyal, bien para sumarse como un vecino más del barrio o para ofrecerla ... en alquiler residencial es tal, que una de las cinco propiedades de Plan Cabanyal que se subastan ha recibido una oferta de 550.000 euros.

La casa que ha despertado tanto interés es la ubicada en la calle Escalante 216, una vivienda de planta baja y una altura y con garaje recayente a una calle posterior que hasta la década de los 90 era sede la parroquia San Rafael Arcángel.

Esta vivienda de 170 metros cuadrados construidos tenía un precio de salida de 215.000 euros y ha recibido 29 ofertas, pero en el proceso de adjudicación provisional destaca una de ellas, la que ha quedado en primer lugar y que ofrece 550.000 euros por la propiedad municipal. De este modo, esta oferta alcanza un valor 155% superior al precio de salida, ya que dobla y casi triplica el precio inicial de la subasta.

No es la primera vez que se registran ofertas estratosféricas. En 2024 por una vivienda de la calle Francisco Eiximenis 35 del Cabanyal, un inmueble casi en ruinas con dos plantas y patio se llegaron a ofrecer 643.000 euros, cuando el precio de salida era de 225.000 euros si bien el licitador al final no llegó a conseguirla porque no tenía previsto destinar la vivienda a residencia habitual sino a alquiler y no estaba empadronado en el barrio ni consiguió más puntos porque no era mayor de 65 años ni menor de 35. Al final se adjudicó a otro licitador por 230.000 euros.

En este caso, el ofertante que aspira a adquirir la propiedad ha conseguido de forma provisional 60 puntos, 35 de ellos por los puntos del precio y 25 por puntos sin tener en cuenta la oferta económica, ya que ha logrado cinco puntos por ser destinada a personas menores de 35 años y 20 puntos por la intención de destinarlo a residencial de alquiler, pero faltará ver si al final acaba renunciando a la adquisición por haber ofertado una cantidad grande de dinero, cuando en segunda posición ha quedado un licitador que ofertaba 221.000 euros.

En este segundo caso ha obtenido 56,56 puntos, y si bien sólo 14,06 corresponden a los puntos de precio, sí tiene más cantidad de puntos, en concreto, 42,5 puntos por méritos no vinculados a la oferta económica, como los 30 obtenidos por querer destinarla a residencia habitual; 2,5 por ir dirigida a mayores de 65 años; cinco puntos por tener empadronamiento anterior en el barrio, 2,5 puntos por ser familia monoparental con hijos y otros 2,5 puntos por diversidad funcional.

Habrá que esperar a la adjudicación definitiva para ver si se queda la vivienda la oferta con más dinero y para uso de alquiler residencial o la segunda para residencia habitual.

Este es uno de los casos llamativos que se ha producido en la subasta que está ahora en marcha y desde la Sociedad Plan Cabanyal-Canyamelar, detallan que si bien el precio que pensaban obtener de las seis propiedades que se enajenan era de 905.000 euros, con la baremación provisional de las ofertas económicas sse ha alcanzado un precio total de 1.547.586 euros, lo que supone un incremento del 67% respecto al precio de salida.

Queda de este modo probado que el interés por conseguir una de las casas, pisos o solares que van ofertando con la fórmula de la subasta desde la oficina del Plan Cabanyal-Canyamelar ha crecido de forma exponencial hasta el punto de que el valor obtenido por la enajenación de estas propiedades se ha triplicado en menos de una década.

La primera puja se organizó en 2016 y no tuvo mucho éxito. De las 13 propiedades ofertadas diez quedaron desiertas y, por eso, se organizó una segunda subasta en el mismo año, donde ya de las 10 casas que salían a la venta sólo dos quedaron sin comprador.

En ese primer año de subastas la oficina Plan Cabanyal-Canyamelar logró un ingreso de 642.449 euros por 17 propiedades, una cantidad que ha crecido un 282% sólo ocho años después, ya que en la subasta celebrada en 2024 la cifra que recuadaron fue de 1,8 millones, el triple del dinero logrado en 2016.

Baremaciones

De las seis casas subastadas ahora, además del llamativo caso de la calle Escalante, cabe citar cómo han quedado las otras cinco propiedades. En la calle Progreso 99 bajo (con 78 metros cuadrados), ha recibido 14 ofertas. El precio de salida era de 100.000 euros y la oferta más alta y que ha recibido además más puntuación ofrece 157.000 euros, con 72,50 puntos, para uso residencial habitual y para menores de 35 años.

En Francisco Eiximenis 13 bajo (con 119 metrois cuadrados), se han recibido 25 propuestas y el precio de salida era de 130.000 euros y la oferta más alta recibida ha sido 181.000 euros, aunque en este caso, por puntos, no ha quedado en primera posición sino en la segunda en la adjudicación provisional, ya que tenía 30 por puntos de precio y 40 puntos sin tener en cuenta la oferta económica (30 puntos por residencia habitual; cinco por ir destinada a menores de 35 años), mientras que la que ha resultado en primer puesto, tiene 26,09 puntos económicos y 45 puntos sin oferta económica (30 por destinarla a residencia habitual; cinco por ir destinada a menores de 35 años, cinco puntos por estar actualmente empadronados y cinco más por trabajar en el barrio).

La propiedad que se subasta en la calle Juan Mercader 38 bajo derecha (67 metros cuadrados) el precio de salida era de 75.000 euros y la oferta con más puntos sí es la que ha presentado una mayor oferta, en concreto 148.000 euros, con 70 puntos, 35 puntos por precio y 35 sin oferta económica (30 por destinarlo a residencia, cinco por ir destinado a menores de 35 años), quedando en segundo lugar una que ofertaba 101.000 euros, con 66,39 puntos (23,89 por precio; 30 por dedicarlo a residencia habitual, 2,5 por ser los ofertante smayores de 65 años cinco puntos por tener empadronamiento anterior y 2,5 por familias monoparentales con hijos).

De los dos solares subastados en la calle San Pedro (la antigua zona cero del barrio), el de San Pedro 105, una parcela de 173 metros cuadrados que ha tenido 18 ofertas, el precio de salida era de 200.000 euros y la oferta máxima ha sido de 430.000 euros, aunque por puntos han quedado en décimo lugar con 54,53 puntos, mientras que la adjudicación provisional ha sido para una oferta de 271.000 euros, con 62,06 puntos conseguidos (22,06 por el precio; 30 por destinarlo a residencia habitual; cinco por ser el ofertante menor de 35 años y otros cinco por estar empadronado en el barrio).

En el caso del solar próximo de San Pedro 109, y que ha recibido 23 ofertas, una parcela de 157 metros cuadrados, tenía un precio de salida de 185.000 euros y la oferta más alta ha sido de 275.000 euros, aunque no ha quedado en primer puesto sino de los últimso, con 55 puntos, cuando en primer lugar ha quedado una propuesta de 265.073 euros que ha conseguido 73,74 puntos (33,74 puntos por el precio; 30 por destinarlo a residencia habitual; cinco por ser para personas menores de 35 años y otros cinco por estar ya empadronados en el barrio). Y en segunda posición ha quedado un oferta de 215.000 euros y con 69,86 puntos.

Esta baremación se ha notificado a los licitadores que dispondrán de 5 días para realizar el ingreso del contrato de arras, el 5% de la cantidad ofertada. Si existe alguna renuncia, o retirada de oferta, en algún expediente, se comunicará y publicará la nueva baremación al resto de ofertantes.

Perfil de los ofertantes

Entre las 121 ofertas presentadas cabe destacar que el 87% eran para residencia habitual, el 49% son menores de 35 años y más del 50% son vecinos actuales o anteriores de los barrios del Cabanyal y Canyamelar.

Entre los adjudicatarios provisionales, el 83% dedicarán el inmueble a residencia habitual, el 100% son menores de 35 años y un 50% son actualmente vecinos del Cabanyal o Canyamelar.

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner ha destacado el trabajo realizado desde el Plan Cabanyal Canyamelar para impulsar la rehabilitación y construcción de nuevas viviendas. «El acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de los valencianos, y por tanto es una prioridad máxima para el Gobierno municipal de la alcaldesa María José Catalá«, según Giner.