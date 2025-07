Nuevos pasos de peatones en Valencia para tirar la basura sin que te atropelle un patinete

Álex Serrano López Valencia Viernes, 18 de julio 2025 | Actualizado 19/07/2025 00:28h. Comenta Compartir

Son las once de la noche. Tras un larguísimo día de calor, se prepara para irse a dormir. Pero de repente recuerda que no ha ... bajado la basura. Pocas cosas destruyen tanto el ánimo como tener que ponerse las zapatillas para bajar a tirar una maloliente bolsa repleta de restos de comida. Pero, por suerte, cae en que las once de la noche es poco probable que una bicicleta o un patinete se lo puedan llevar por delante, porque los contenedores están detrás de un carril bici. Esta situación, hipotética, se ha repetido tantas veces que en la última auditoría de seguridad de la concejalía de Movilidad del Ayuntamiento ya se contemplaba como un riesgo importante para el peatón. Es por eso que la concejalía que dirige Jesús Carbonell va a comenzar a dibujar pasos de cebra en los carriles bici que haya que cruzar para acercarse a contenedores. Se trazarán 451.

Los primeros se dibujaron en la madrugada del jueves al viernes. Son pasos de peatones sobre carriles bici para facilitar el acceso a los puntos donde hay ubicadas islas de contenedores de residuos y los peatones requieren acceder cruzando el vial ciclista. Los trabajos de pintura de los pasos peatonales y retirada de bordillos se han iniciado en los distritos de Algirós y del Marítimo, concretamente en las calles Serrería, Clariano y avenida Cataluña, pero serán extrapolables al resto de la ciudad y en todos los puntos donde sea requerida la medida. Se prevé una primera tanda de actuaciones en un centenar de localizaciones donde hay islas de contenedores fijos (con una ubicación definitiva). Se evitarán las que suelen ser más variables, como es el caso de los emplazamientos de los contenedores de vidrio aislados. Esta medida de mejora de la movilidad y de la seguridad peatonal se ha efectuado en coordinación con el Servicio de Limpieza y Recogida de Residuos, y a raíz de las conclusiones extraídas de la Auditoría de Seguridad Vial encargada en 2024 por el Ayuntamiento de Valencia en cuatro puntos de especial conflictividad de la ciudad por su accidentabilidad significativa y demandas de mejora. Ya en el pasado mandato hubo que poner pasos de peatones en varios carriles bici que rodeaban paradas de la EMT, porque los usuarios se quejaban de que cruzarlos para ir a coger el bus era casi un deporte de riesgo, sobre todo si peatón o ciclista o conductor de patinete tenían más prisa de la cuenta. Esta medida ahonda en aquellas actuaciones, toda vez que la instalación de islas de contenedores más allá de carriles bici se ha generalizado en muchos barrios al bajar los carriles reservados a la calzada (antes iban por detrás de los contenedores). Para Carbonell, la actuación «tiene como objetivo no sólo facilitar el acceso a las islas de contenedores sino que también persigue incrementar la seguridad vial de las miles de personas que a diario tienen que atravesar un carril bici para depositar los residuos que se generan en los hogares valencianos». «Se trata de una medida demandada por los vecinos, y que ha sido validada por los técnicos municipales después de la auditoria que realizamos sobre la seguridad vial en 2024», ha desvelado Carbonell. «La ordenación de la movilidad en una gran ciudad como Valencia requiere de la adopción continua de medidas que contribuyan a mejorar la seguridad. Es imprescindible dar prioridad a aquellas actuaciones orientadas a favorecer la seguridad de los desplazamientos a pie, que son los mayoritarios en la ciudad. Las medidas de protección del peatón, como actor más vulnerable en la movilidad de las ciudades, son prioritarias para el Ayuntamiento», ha dicho.

