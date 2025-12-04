Un nuevo accidente en Ausiàs March complica la salida de Valencia por la Pista de Silla

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Atascos en la V-30, en la mañana de este jueves. DGT

La V-30 también presenta dificultades para circular desde primera hora de la mañana

María Gardó

María Gardó

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 08:20

Comenta

Nueva mañana de atascos en los accesos a Valencia. Este jueves, otro accidente en la avenida Ausiàs March con Manuel Sanchis Guarner (en la Pantera Rosa) complica la salida de la ciudad por la Pista de Silla. Las retenciones llegan hasta Sedaví. Por el momento no se conocen más detalles de este nuevo alcance que congestiona todos los carriles. Este punto sigue siendo uno de los que presentan mayores dificultades para circular en hora punta. Este miércoles se produjo otro siniestro también en esta vía, pero a la altura de la rotonda de los Anzuelos.

Otro de los puntos que presenta grandes congestiones es la V-30. Hay un kilómetro de retenciones en Castellar-l'Oliveral en sentido al puerto, se suman otros tres kilómetros en sentido A-7 en Mislata.

Además, otro vehículo averiado en la avenida Cataluña dificulta la entrada a Valencia por la V-21.

También la CV-36 muestra dos kilómetros de colas en Picanya sentido hacia Valencia.

