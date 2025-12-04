Un nuevo accidente en Ausiàs March complica la salida de Valencia por la Pista de Silla La V-30 también presenta dificultades para circular desde primera hora de la mañana

Atascos en la V-30, en la mañana de este jueves.

María Gardó Valencia Jueves, 4 de diciembre 2025, 08:20 | Actualizado 09:06h. Comenta Compartir

Nueva mañana de atascos en los accesos a Valencia. Este jueves, otro accidente en la avenida Ausiàs March con Manuel Sanchis Guarner (en la Pantera Rosa) complica la salida de la ciudad por la Pista de Silla. Las retenciones llegan hasta Sedaví. Por el momento no se conocen más detalles de este nuevo alcance que congestiona todos los carriles. Este punto sigue siendo uno de los que presentan mayores dificultades para circular en hora punta. Este miércoles se produjo otro siniestro también en esta vía, pero a la altura de la rotonda de los Anzuelos.

(8:00h) ⚠️Accident en Ausiàs March-Manuel Sanchis Guarner sentit eixida de la ciutat.



(8:00h) ⚠️Accidente en Ausiàs March-Manuel Sanchis Guarner sentido salida de la ciudad.#trànsitVLC — Trànsit València (@TransitValencia) December 4, 2025

Otro de los puntos que presenta grandes congestiones es la V-30. Hay un kilómetro de retenciones en Castellar-l'Oliveral en sentido al puerto, se suman otros tres kilómetros en sentido A-7 en Mislata.

Además, otro vehículo averiado en la avenida Cataluña dificulta la entrada a Valencia por la V-21.

(8:30h) ⚠️Vehicle avariat al pas inferior d'avinguda de Catalunya d'entrada.



(8:30h) ⚠️Vehículo averiado en el paso inferior de avenida Catalunya de entrada.#trànsitVLC — Trànsit València (@TransitValencia) December 4, 2025

También la CV-36 muestra dos kilómetros de colas en Picanya sentido hacia Valencia.