Una nueva vida para el antiguo Patronato de Benifaraig

El antiguo Patronato de San José en la pedanía de Benifaraig tendrá una nueva oportunidad, ya que el Ayuntamiento de Valencia ha aprobado este viernes ... el proyecto básico y de ejecución de las obras de rehabilitación de este edificio situado en las pedanías del norte.

El documento técnico ha sido redactado por los arquitectos Neus García, Pablo Ruiz y Víctor Bernal. El objetivo de esta actuación municipal es convertir el inmueble en un local municipal de usos múltiples para las distintas asociaciones y entidades de la pedanía de Benifaraig.

El presupuesto de ejecución de las obras asciende a 1.052.147,73 euros. Según consta en el acuerdo aprobado por el órgano colegiado municipal, el contrato de redacción del proyecto básico fue adjudicado el 12 de julio de 2023 a la empresa Vetges Tu i Mediterránia. Esta actuación municipal nace de los presupuestos participativos DecidimVLC.

La construcción del Patronato data del año 1940, de acuerdo con la información obtenida del Catastro. La edificación consiste en una nave alargada con muros de carga longitudinales paralelos a la fachada lateral de la calle Llosa del Bisbe, con una cubierta de teja a dos aguas sobre una estructura de cerchas de madera con tirante metálico en su parte inferior.

Cuenta con una zona sobreelevada en las últimas crujías y una pieza rectangular añadida en su parte trasera a modo de almacén. La fachada frontal está rematada con un frontón bajo el que se sitúa un rótulo confeccionado con piezas cerámicas. Al acceder a la nave se disponen unas escaleras simétricas que dan acceso a una estancia que se utilizaba en su día como cabina de proyección. El área está incluida en el Catálogo de edificios protegidos del PRI de Benifaraig, con un nivel de protección 2.