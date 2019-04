La EMT niega los exámenes a los suspendidos en la bolsa de conductores Un autobús circula por Peset Aleixandre. / damián torres La empresa dispone de un mes para facilitar la información a los aspirantes según un dictamen del Consell de Transparència ÁLEX SERRANO Miércoles, 3 abril 2019, 00:37

valencia. Varapalo del Consell de Transparència a Giuseppe Grezzi como presidente de la EMT. La entidad, creada por Compromís esta legislatura, da un mes a la empresa para que facilite la información sobre los exámenes a conductor de 2017 a petición de 12 personas suspendidas, que llevan desde mayo del pasado año reclamando los motivos del suspenso y los vídeos del examen práctico, sin éxito.

Todo se remonta a mayo de 2018. Entonces, un grupo de suspendidos, concretamente diez, exigieron a la empresa por escrito las copias del acta del examen que suspendieron, realizado el año anterior, con los fallos indexados por tiempo; la explicación detallada de cómo baremaba la empresa los exámenes; el listado completo de las faltas eliminatorias; las actas de composición del tribunal con indicación de los resultados y los porcentajes de aprobados y suspendidos en cada tanda del examen práctico; la copia de los datos telemétricos de cada uno de los aspirantes; e información sobre la empresa que realizó las pruebas y, en particular, sobre qué experiencia tenían los examinadores.

La EMT dio la callada por respuesta (como, por cierto, hizo ayer ante las preguntas de este diario a lo largo de todo el día). Un mes después, los aspirantes fueron al Consell de Transparència. El 13 de junio, 8 días después de recibir la queja, la entidad se puso en contacto con la EMT y le daba 15 días para que alegara respecto a la petición de información. Nada se ha sabido de la empresa que preside el concejal de Movilidad.

Así las cosas, el Consell de Transparència dicta que la EMT incumple así el artículo 17.3 de la Ley 2/2015 de 2 de abril, de la Generalitat Valenciana, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana, que dictamina que la empresa está obligada a facilitar la información. Aunque ahora el silencio administrativo ha pasado a ser «positivo» en lo que a petición de información se refiere (transcurrido el plazo se considera que se facilita el acceso a la misma), el consejo entiende que en la práctica esto no ocurre, como en este caso, en el que la empresa no ha facilitado los datos que reclamaban los aspirantes suspendidos.

La entidad, además, reconoce el derecho de estas personas a acceder no sólo a su expediente sino al de los demás aspirantes, «en concreto a las pruebas realizadas, para de este modo ejercer con total garantía la defensa de sus intereses», como señala la resolución del pasado 20 de marzo a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS. «Parece en un principio razonable que se permita a los reclamantes el acceso a la documentación solicitada», señala la carta, que además apunta que no es necesaria «la disociación de los datos puesto que precisamente la garantía de que los reclamantes puedan ejercer sus derechos de control se fundamenta en conocer los documentos de otros aspirantes», indica el consejo, que da un mes a la EMT para facilitar la información y pide a los reclamantes que se pongan en contacto con el Consell de Transparència si eso no ocurre.

Cabe recordar que estos exámenes no estuvieron exentos de polémica. La externalización de las pruebas, junto a la calificación de determinados aspectos como la telemetría (las veces en que un autobús acelera o frena, para comprobar su se conduce de manera eficiente, por ejemplo), puso en pie de guerra a los aspirantes, que presentaron reclamaciones respecto a estas cuestiones dado que entendieron que fueron suspendidos bajo criterios que no aparecían en las bases reguladoras de las pruebas.