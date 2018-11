La Policía Local de Valencia pide poder hacer controles de alcoholemia a los conductores de patinetes Un usuario de patinete en la plaza del Ayuntamiento / Irene Marsilla A los vehículos de movilidad personal se aplica la misma tasa que a las bicicletas ÁLEX SERRANO Martes, 13 noviembre 2018, 11:57

La Policía Local de Valencia ha pedido en su escrito de alegaciones a la nueva ordenanza de movilidad que el texto explicite la tasa de alcohol en sangre máxima permitida para los patinetes eléctricos, que será de 0,25 miligramos por litro, tal como señala el Reglamento General de Circulación para los vehículos. Es la misma que se aplica a los ciclistas. Además, exigen poder hacer controles de alcoholemia. Sin esa tasa explicitada, sólo pueden intervenir en caso de que sospechen los agentes que los conductores hayan provocado un accidente, según explican desde el Cuerpo municipal.

La alegación de la policía asegura que no se establece «en ningún caso» que está prohibido conducir vehículos de movilidad personal y ciclos de más de dos ruedas con tasas de alcohol superiores a las permitidas y con presencia de drogas en el organismo. Esta afirmación, en cualquier caso, no es del todo cierta. El artículo 121.3 del borrador de la ordenanza estipula que será infracción muy grave hacerlo, aunque es cierto que no se explicita la tasa de alcohol en aire espirado. La sanción sería de hasta 500 euros. «Este tipo de vehículos no tiene tasa establecida en el artículo 14 de la Ley de Seguridad Vial ni el 21 y 27 del Reglamento General de Circulación. Sin embargo las bicicletas sí. Por lo tanto, si asumimos que tanto los VMP como el resto de ciclos de más de dos ruedas, a los que se refiere la ordenanza, deberían, o bien ser considerados como otros usuarios de la vía (como por ejemplo un peatón), o bien establecer unas tasas concretas, que podrían ser las mismas que para los conductores de bicicletas (0,25 mg/l alcohol en aire espirado)», indica la alegación.

Pero el artículo 20 del Reglamento General de Circulación sí da una tasa para los conductores de patinetes. En realidad, para los conductores de cualquier vehículo: «No podrán circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial los conductores de vehículos ni los conductores de bicicletas con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,5 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro».

Hace un mes, la Policía Local de Zaragoza multó con 500 euros a tres conductores de patinetes que circulaban por la capital maña bajos los efectos del alcohol. Al dar positivo en la prueba, se les imputó una infracción administrativa, que habría sido delito contra la seguridad vial en caso de contar como conductores de vehículos a motor. Además, este tipo de sanciones no conllevan pérdida de puntos, al no disponer los conductores de patinetes de permiso de ningún tipo.