El premio de Euromillones sorprende al barrio de Tres Forques de Valencia Establecimiento Loterias y Apuestas del Estado, Los Tres Reyes-Administración nº71. / Ignacio Benlliure «Todavía no se sabe quien ha sido el afortunado», cuentan los empleados de la Administración número 71, donde se ha sellado el boleto agraciado IGNACIO BENLLIURE Valencia Miércoles, 24 julio 2019, 15:08

La intriga y la sorpresa ha invadido las calles del barrio de Tres Forques de Valencia tras conocerse que ha tocado en la zona el Millón del Euromillones de este martes 23 de julio. «Todavía no se sabe quien ha sido el afortunado, no ha pasado por aquí de momento» declaran a Las Provincias David Sáez y Ángeles Sáez, trabajadores de la administración de lotería donde se ha sellado el afortunado boleto, en la calle Archiduque Carlos, número 1. Se desconoce aún la identidad del propietario de ese millón de euros que ha repartido el Euromillón en Valencia y los vecinos esperan saber quién es.

Los clientes habituales pasaban durante la mañana de este miércoles por la administración con la esperanza de que algún día esta suerte la tengan ellos mismos. Ángeles y David, los trabajadores del local, no esperan grandes cambios en el negocio tras repartir el cuantioso premio: «Seguramente el público sea el mismo que hasta ahora en nuestro establecimiento».

Ángeles Sáez, en la administración número 71 de Loterías y Apuestas del Estado en la calle Archiduque Carlos de Valencia. / Ignacio Benlliure

A pesar de esto, se muestran felices de que haya tocado en su administración. El cartel puesto en la puerta de «Premio millonario, un millón de euros, vendido aquí» va captando la atención de los vecinos.

Ismael, un vecino del barrio y cliente de la Administración, asegura que «es un juego que va al azar, que haya tocado una vez no significa que vaya a tocar siempre, pero la esperanza es buena y nunca se pierde».

«Ya me podría haber tocado a mí, yo compraba diariamente aunque ahora lo hago esporádicamente. Mis hijos se enfadan conmigo porque no me toca. Esta vez podría haberme tocado para ir de viaje con toda la familia» cuenta Amparo, mientras se sonríe.

Varias personas sellan sus apuestas en la administración de lotería. / Ignacio Benlliure

El premio sorprendía el martes por la noche a los vecinos de este barrio valenciano. Los números agraciados del Euromillón han sido: 01, 14, 19, 23 y 38 (estrellas 03 y 07). La identidad del ganador del millón de euros es de momento una incógnita. Puede que nunca se conozca. Pero sólo la noticia del premio alimentará la ilusión de los vecinos de Tres Forques durante una temporada. Muchos soñarán con qué harían si fueran ellos los ganadores.