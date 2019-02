Merche Puchades: «Queremos que las líneas de la EMT y el metro lleguen a la puerta del mercado» Merche Puchades, en la parada de fruta que regenta en el Mercado Central. / juanjo monzó La Presidenta de la asociación de vendedores del Mercado Central destaca entre sus prioridades arreglar las goteras, renovar la autogestión y buscar alternativas a las paradas de pescadería cerradas LOLA SORIANO Jueves, 28 febrero 2019, 00:37

La nueva presidenta de la asociación de vendedores del Mercado Central, Merche Puchades, no tiene miedo de coger las riendas de esta gran despensa de Valencia, ya que antes ha estado trabajando con la directiva de Francisco Dasí.

-De nuevo una mujer al frente del Mercado Central...

-Sí. Estuvo muchos años Vicenta Lloris, luego continuó Vicente Gimeno, le siguió Quico Dasí y ahora tomo yo el relevo.

-No les sentó nada bien que quitaran muchas de las paradas de la EMT de la puerta del mercado, ¿quieren recuperarlas?

-Queremos que las líneas de la EMT lleguen a la puerta del mercado, como por ejemplo el 7 de Mislata o el 81 porque ahora muchas van por Guillén Sorolla y sería un sueño que también llegue el metro, aunque sabemos que esto último es difícil.

-¿Qué falta por hacer para potenciar el nuevo aparcamiento?

-Necesitamos hacer junto con el Ayuntamiento una campaña de publicidad para que la gente venga al aparcamiento.

-¿Quieren conseguir alguna ventaja para que aparquen los clientes en la nueva instalación?

-El lunes tenemos una reunión con la empresa que lo lleva, la EMT, para ver si podemos ofrecer dos horas gratuitas a los clientes.

-¿Qué cosas quedan pendientes en el Mercado Central?

-Una de ellas es renovar el convenio de la autogestión del mercado.

-¿Y a nivel arquitectónico?

-El caballo de batalla son las goteras. Aunque hubo una rehabilitación completa de vidrieras, elementos arquitectónicos y paradas, hay que estar siempre pendiente de la limpieza y mantenimiento estructural. Tenemos que hablarlo con el Ayuntamiento.

-Hay elecciones en mayo. ¿Qué esperan?

-Queremos una buena negociación con quien esté en la administración. Siempre hay que intentar ir de la mano. Queremos que se nos tenga más en cuenta para decidir las medidas de movilidad que afectan a nuestro entorno.

-¿Qué opina de la rebelión de los vendedores en el Ayuntamiento las pasadas Navidades?

-No lo considero un asalto. Simplemente el Ayuntamiento decidió cerrar al tráfico el centro justo en plena campaña de Navidad cuando más venta tenemos y nos enteramos por la prensa. Enviamos escritos y no hubo respuesta. Está claro que la mejor vía es siempre el diálogo, pero no obtuvimos respuesta del Consistorio y fuimos a hacer saber nuestra postura.

-Ha sido la vencedora, pero no ha obtenido el 50% de los votos. ¿Cómo lo valora?

-Somos 257 titulares y 11 no son asociados. La tercera candidatura obtuvo 24; la segunda 80 y la mía 102. Lo verdaderamente importante es que los vendedores estemos unidos.

-¿A qué dedicarán el sótano?

-Será para los vehículos grandes de los vendedores.

-Hay muchos puestos vacíos en la pescadería. ¿Qué harán?

-Tenemos que sentarnos y buscar entre todos la manera de dinamizarlo. Hay que reinventarse.

-¿Cómo va con los turistas?

-Hicimos una negociación con los guías para que los grandes grupos entraran disgregados y se les diera la explicación antes fuera. El turista es bienvenido al mercado, pero a la vez queremos cuidar a los clientes para que se sientan cómodos.

-¿Pondrá sobre la mesa la apertura por la tarde?

-Si algún día se habla se someterá a asamblea. Quiero dejar claro que hoy en día hay otras herramientas para dar servicio por la tarde como la compra a través de la web, el servicio a domicilio y la consigna frigorífica.