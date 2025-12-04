El Mercado Central de Valencia sortea 7.500 euros

S.B Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:37 Comenta Compartir

El Mercado Central de Valencia vuelve a poner en marcha ante la campaña navideña un sorteo de 7.500 euros entre sus clientes, repartidos en 150 premios de 50 euros en vales de compra, a través de la tarjeta monedero de este mercado, según ha informado el recinto en un comunicado.

La Asociación de Vendedores del Mercado Central inicia este lunes 24 de noviembre esta nueva promoción, que finaliza el 6 de diciembre, para premiar la fidelidad de los clientes que hagan su compra de modo presencial. Los vendedores del Mercado Central entregarán un boleto por cliente y por cada compra realizada en este periodo en los puestos de venta.

Los clientes deberán cumplimentar los boletos y depositarlos con sus datos de contacto en cualquiera de las dos urnas habilitadas para ello: una ubicada en la plaza central y la otra, junto al punto de Atención al Cliente. El sorteo, que será grabado y subido a redes sociales, se realizará el martes 9 de diciembre de 2025 a las 12.00 horas bajo la gran cúpula del Mercado Central.

Dado que un mismo cliente no puede ser beneficiado dos veces, se sacarán 20 boletos de reserva numerados por orden de salida. El listado de clientes premiados se publicará en la página web del Mercado Central y en el tablón de anuncios junto a Atención al Cliente el 11 de diciembre.

Las personas premiadas recibirán en Atención al Cliente, a partir de ese mismo día, el importe de su premio a través de la tarjeta monedero del Mercado Central, que podrán utilizar en los puestos de venta adheridos hasta el 31 de enero de 2026 inclusive.

A través de esta iniciativa, la Asociación de Vendedores del Mercado Central quiere incentivar el adelanto de compras de la campaña de Navidad y premiar a sus clientes, ayudándoles en sus compras en plenas fiestas navideñas y también después, aliviándoles en la cuesta de enero.

Mercado Central de Valencia