La mascletà suspendida por las lluvias en Fallas llena el centro de Valencia de madres y pólvora

Opiniones divididas entre las floristerías de la plaza en el día de más trabajo del año para ellas

Aunque los policías tenían que acompañar a quien compraba flores, el trajín en la plaza en el día más importante del año para las floristerías se ha mantenido hasta casi el comienzo de la mascletà. Con todo, opiniones divididas entre quien estaba más que satisfecho con el día, como el dueño de Flores Violeta, de quien el propio Consistorio ha facilitado declaraciones («ha ido muy bien, las personas han podido acceder con toda facilidad y comodidad»), y quienes habrían preferido que la mascletà se pusiera otro día. En Flores Maribel explicaban que era el día de más trabajo del año, «con esto aguantamos todo verano», y aunque el día ha ido bien, es de 13 a 15 horas cuando solían hacer la mayoría de las ventas. «La gente se pasa antes de ir a comer a casa de su madre», comentaban. En esa franja acceder a las floristerías en coche fue imposible, por lo que bajaron las ventas. En Flores Paula no querían hacer sangre. Reconocían que el día podía haber ido mejor, pero celebraban que el Ayuntamiento hubiera querido mantener un canal de diálogo. «Eso sí, que no sirva esto de precedente para otros años», reclamaban. Las fuentes consultadas coincidían en que el Día de la Madre es el día más importante del año y que en esta ocasión las ventas han bajado un poco, aunque en Paula añadían que hicieron «mucho negocio» el sábado. «La gente sabía que no iba a poder venir por la mascletà y demás y vinieron ya el sábado», comentaban.