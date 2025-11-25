Manifestación en Valencia por el 25N: horario y recorrido
Una marcha recorre la ciudad este martes y habrá otra concentración también por la tarde
Valencia
Martes, 25 de noviembre 2025, 09:59
El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en decenas de localidades y grandes ciudades de toda España se realizan manifestaciones para denunciar la violencia de género y reclamar políticas de erradicación.
Se celebra el 25N en conmemoración de la fecha en la que fueron asesinadas, en 1960, las tres hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa), en la República Dominicana.
La Coordinadora Feminista ha convocado manifestaciones y concentraciones en toda España, y una de ellas se celebra en el centro de Valencia. Comenzará este martes 25N a las 19:00 horas desde la Plaza América, en la confluencia con Navarro Reverter. El recorrido continuará por plaza Porta de la Mar, calle Colón, Xàtiva, Marqués de Sotelo y finalizará en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Allí se realizará una ofrenda floral sobre la tela en la que estarán los nombres de todas las mujeres asesinadas y los menores.
También a las 19:00 horas la Assemblea Feminista València y Comparsa La Revoltosa han convocado una concentración en la plaza de la Virgen de Valencia.
Recorrido de la manifestación en Valencia
- Plaza de América (19.00 horas)
- Porta de la Mar
- Colón
- C/ Xàtiva
- Marqués de Sotelo
-Plaza del Ayuntamiento
Manifestaciones en España
MADRID
Madrid se prepara para conmemorar un año más el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, este martes 25 de noviembre, en un contexto marcado por la nueva fragmentación del movimiento feminista en la capital. Mientras, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, prevé acudir a las dos marchas convocadas.
En primer lugar marchará el Foro de Madrid y el Movimiento Feminista, que saldrá a las 18:30 horas de la confluencia entre las calles de Alcalá y Gran Vía y finalizará en la Plaza de España.
Media hora después, a las 19 horas, saldrá Comisión 8M, desde Atocha hasta la Plaza de Jacinto Benavente, contra la «violencia racista y patriarcal». La marcha contará con dos paradas «simbólicas» en las que se leerán manifiestos sobre la «violencia institucional», la memoria y reivindicación de las mujeres represaliadas durante el franquismo. En concreto, estos parones tendrán lugar en la calle Atocha, 79, y en el monumento a los Abogados de Atocha.
BARCELONA
- 24 Novembre, Mani Nocturna contra les Violències Masclistes
-Lunes 24 de novembre, 19 h, Ctra. Del Carmel, 108 (BCN)
- 25 de novembre, 18:30h. Plaça Universitat, Barcelona
La manifestación arranca a las 18:30 horas en la plaza Universitat, continuará por la plaza Catalunya y la ronda de Sant Pere hasta llegar a Urquinaona. En la plaza, los manifestantes virarán por la Via Laietana, pasarán por la plaza Antoni Moura y llegarán a la avenida Francesc Cambó.
ALICANTE
Desde las 19.30 horas en la avenida Constitución. La concentración está organizada por la agrupación Mujeres Feministas de Alicante bajo el lema «Ens volem vives i lliures».
ALMERIA
A las 19:00 Parque de La Estación con un recorrido hasta El Anfiteatro
Convoca: Coordinadora de Colectivos Feministas de Almeria
ASTURIES
Manifestación unitaria en Avilés. Martes 25 de noviembre a las 19:00
AVILÉS-Plaza Vaticanu
Convoca:Asturies 8M
SANT CUGAT DEL VALLÈS
19:00h: Concentració a Plaça LIuis Millet (FGC)
GIRONA
A las 19:00h: Concentració a Plaça del Vi
Convoca Vaga 8M Girona
LLEIDA
A las 19:30h: Clot de les granotes
REUS
A les 18:30 al Mercat del Carrilet de Reus.
Convoca: Plataforma feminista Camp
SABADELL
24 Noviembre Marxa de Torxes A las 19 h. Inici: Plaça Picasso
25 noviembre a las 19: Plaça Doctor Robert,
Convoca :Justa Revolta
CADIZ
A las 18:00 Plaza Ana Orantes
Convoca:Colectivos Feministas Provincia de Cádiz
CASTELLÓ DE LA PLANA
A las 18:30 Plaça Maria Agustina
Convoca: Assemblea 8m Castello
CORDOBA
A las 18:00 Plza de las Tres Culturas
Convoca: Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres
ELX-ELCHE
Concentració a les 20h. Marxa feminista, que ix desde la Plaça de Baix - l'Hort de Felip-Plaça del centro de congressos
Convoca: Assemblea 8M Elx
SAN SEBASTIÁN/DONOSTIA: 19:00 Bulevar
VITORIA/GASTEIZ: 19:00 San Anton
PAMPLONA/IRUÑEA: 20:00 Gaztelu plaza
BILBAO/BILBO: 19:00 Jesusen Bihotza
BAIONA: A las 18:30 Herriko Etxe aitzinean
A Coruña, 20h Obelisco
As Pontes 20:30 h Praza de Hospital
Compostela, 20h Praza 8M
Melide , 20h Praza do Convento
Narón, 19h Praza da Gandara
O Porriño, 20h Praza do Concello
Ourense, 20 Plza Castañeria
Ponteceso, 20:30h Praza do Recheo
FUERTEVENTURA-Puerto del Rosario
A las 18:00 manifestación salida de Subdelegación del Gobierno
Convoca :Red Feminista de Fuerteventura y la Ciudadanía
GRAN CANARIA
25 Noviembre . Manifestación a las 19:00 Plza. Santa ANA llegada a Parque de San Telmo
GRANADA
22 de noviembre a las 21:00 Marcha nocturna desde Plaza del Carmen
25 de noviembre a las 18:00 desde fuente de las Batallas al Triunfo
Convoca : Espacio Feminista Unitario de Graná y Plataforma 25N/8M
GUADALAJARA
A las 19:00 cruce con Calle Toledo con Avda. de Castilla
Convoca:Plataforma feminista Guadalajara
HUELVA
A las 18:30 desde Rotonda de los Bomberos hasta el Ayto.
Convoca: Movimiento Feminista de Huelva
HUESCA
A las 19:00 horas, concentración Plaza Zaragoza
Trae tu mariposa de papel
Convoca: Asamblea 8M Huesca
JAEN
Concentración a las 19:00h, en Roldán y Marín
Convoca: Feministas 8M Jaen
MALLORCA
25 noviembre A las 18:30 en la Plaça de d'Espanya
Convoca: Mov. Feminista de Mallorca
25 noviembre -18.30h a Plaça d'Espanya (Palma) fins a Cort
Convoca:Coordinadora Transfeminista 8M Mallorca
MURCIA
A las 18:00 desde la Plza de la Fuensanta hasta Martinez Tornel
Convoca:Colectivas Feministas de la Región de Murcia
PLASENCIA
A las 19:00 Concentración en la Plza. Mayor
Convoca :Plataforma feminista Plasencia
SALAMANCA
A la 19:30 Mnaifestación salidad desde Plza de la Concordia
Convoca: Movimiento Feminista de Salamanca
SEGOVIA
Concentración a las 19:00 en la plaza de San Martín
Convoca: Segovia Feminista
SEVILLA
Desde las 19:00 Maria Auxiliadora
Convoca: Asamblea Feminista Unitaria Sevilla
SANTANDER
A las 19:00 Rotonda de Puerto Chico
Convoca :Asambleas Feministas Abiertas de Cantabria
TERUEL
A las 19:30 Plza del Torico
Convoca: Columna Feminista de Teruel
TOLEDO
25N desde el Paseo de la Vega hasta Zocodover a las 18:00
Convoca: 8M Toledo
VALLADOLID
A las 20:00 Fuente Dorada
Convoca: Coordinadora de Mujeres de Valladolid