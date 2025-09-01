La maleza toma el puente de San José

El puente de San José, el más 'nuevo' de los cinco puentes históricos de la ciudad se encuentra actualmente en una situación de potencial riesgo ... estructural por el abandono al que lo tiene sometido el gobierno municipal, según denuncian desde Compromís.

Tanto la coportavoz de la formación naranja, Gloria Tello, como el edil Giuseppe Grezzi, denuncian el mal estado de conservación de este puente que es Bien de Relevancia Local (BRL) .

Según critican, se encuentra invadido por multitud de vegetación cuyas raíces han aflorado en los intersticios de la construcción, y «no han sido objeto de ningún trabajo de eliminación desde la llegada al gobierno del bipartito PP-Vox».

«El puente se encuentra en una situación de abandono absoluta y la vegetación tiene unas dimensiones como nunca antes se habían visto en la ciudad», lamenta Tello, que explica que el mantenimiento de los puentes, por implicar a varios servicios municipales, fue tradicionalmente objeto de polémica y fuente de conflicto entre ellos.

«Por eso mismo, para acabar con la dejadez de unos y otros, desde la concejalía de Cultura impulsamos y sacamos a licitación la pasada legislatura un contrato que incluía por primera vez una partida para cubrir el mantenimiento correctivo y la conservación preventiva de los cinco puentes históricos y sus pretiles. Desgraciadamente, Catalá tardó en adjudicarlo más de un año, y desde que entró en vigor, no se ha utilizado para actuar sobre el puente, como salta a la vista que es necesario», describe Tello.

Por ese motivo, desde Compromís, exige una actuación «urgente» y responsabiliza «directamente a Catalá de cualquier daño que se pueda ocasionar en este BRL, pues su estado depende completamente de la voluntad del gobierno municipal».

El edil Giuseppe Grezzi ha aprovechado para exigir a María José Catalá la reurbanización definitiva del puente de San José, «tal como Compromís tenía previsto en su programa para la presente legislatura. Ya cuando lo peatonalizamos en 2017 anuncié que el siguiente paso sería restaurarlo y reurbanizarlo definitivamente, pero aunque se lo sugerí a los concejales del PSOE que gestionaban Urbanismo no mostraron interés por el tema, por lo que estaba pendiente de que Compromís gestionáramos esa área de gobierno», lamenta Grezzi.