Luto en el mundo de las Fallas por la muerte de la fallera mayor de Pintor Goya Nerea Reyes Cuenca fallece tres días antes de su presentación, programada para este sábado

R. González Valencia Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:53 | Actualizado 15:58h.

El mundo de las Fallas de Valencia está de luto tras conocerse la muerte de la fallera mayor de Pintor Goya Brasil. La joven Nerea Reyes Cuenca falleció este miércoles a los 24 años de edad.

La noticia de su pérdida ha supuesto un duro mazazo para su comisión, y más porque se ha producido tres días antes de su presentación oficial, que estaba programada para este mismo sábado.

«Ha dejado una huella tan bonita como su manera de ser», destacaba la falla Pintor Goya cuando ha anunciado por redes la luctuosa noticia. De la joven ha destacado que «su alegría, su cercanía y su forma de vivir las Fallas siempre quedarán en el recuerdo» y ha finalizado su mensaje con la frase «siempre en nuestro corazón, eterna fallera mayor 2026».