Largas colas en los accesos a Valencia: la Pista de Silla suma 8 kilómetros de atascos La V-30 y la A-7 vuelven a presentar dificultades para circular

María Gardó Valencia Viernes, 28 de noviembre 2025, 08:02

Valencia ha amanecido este viernes con largas colas en los principales accesos a la ciudad.

La Pista de Silla suma 3 kilómetros de retenciones desde Alfafar a Valencia en sentido a Valencia. A ellos se suman 5 kilómetros más en el mismo sentido entre Silla y Catarroja.

Una mañana más, la V-30 también presenta congestiones: un kilómetro hacia el Puerto en Castellar, 4 en Mislata hacia la A-7, 3 más entre Xirivella y Quart de Poblet en sentido Puerto y otros 2 más en Paterna en el mismo sentido.

A su vez, la A-7 tiene 3 kilómetros de colas en la A-7 sentido a Barcelona y dos más entre Aldaia y Quart de Poblet en la misma dirección.

Asimismo, la Pista de Ademuz suma dos kilómetros de colas en San Antonio de Benagéber direccción Valencia y uno más en Paterna sentido Ademuz.

Todos estos atascos se deben al repunte habitual de tráfico en las primeras horas de la mañana.