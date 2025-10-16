Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Atasco en la Pista de Silla. DGT

Más de 30 kilómetros de atascos complican las entradas y salidas a Valencia

La Pista de Silla y la Pista de Ademuz son las vías que presentan más dificultades para circular

María Gardó

Valencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 08:09

Nueva mañana de tráfico complicado en las entradas y salidas a Valencia. La DGT notifica más de 30 kilómetros de retenciones en las diferentes vías de acceso a la capital del Turia. Todos los atascos se deben al repunte de desplazamientos a primera hora de la mañana y no se ha registrado ningún accidente.

Estas son las vías que muestran atascos:

- La V-31 entre Silla y Massanassa con 7 kilómetros de atascos en sentido a Valencia.

- A-7: tres kilómetros entre La Cañada y Cruz de Gracia sentido Alicante.

- A-7: cuatro kilómetros a la altura de Masía del Juez, sentido Barcelona.

- V-30: Tres kilómetros entre Paterna y Quart de Poblet sentido puerto.

- V-30: Un kilómetro a la altura de Castellar sentido puerto.

- A-3: Dos kilómetros entre Quart de Poblet y Mislata sentido Valencia.

- CV-35: dos kilómetros a la altura de Cruz de Gracia.

- CV-31: un kilómetro entre Beniferri y Terramelar.

- A-3: un kilómetro entre Barri de Sant Josep y La Luz.

