Ribó critica al PSPV por no firmar pactos de gobierno en otros municipios El alcalde en funciones señala que le preocupa «que el PSOE no esté trabajando» en localidades como Sueca, Sagunt o Paiporta REDACCIÓN | EP Jueves, 13 junio 2019, 15:32

El alcalde de Valencia en funciones, Joan Ribó, ha criticado esta mañana al PSPV porque, en su opinión, los socialistas «no están trabajando» por alcanzar «acuerdos de gobierno progresistas» en otras localidades de la provincia, como Sueca, Sagunt, Paiporta o Quatretonda. Las declaraciones del primer edil llegan a 48 horas de una investidura, la del sábado, que tiene asegurada gracias a los votos del grupo municipal socialista en Valencia, Sandra Gómez. La comisión negociadora del acuerdo en el cap i casal, por cierto, se reunirá de nuevo mañana para formar un plan de gobierno.

Asimismo, Ribó ha resaltado que manifiesta esta preocupación para «estimular que llegue a buen puesto» cualquier negociación en favor de ejecutivos municipales progresistas y ha declarado que ha pedido a la dirección de su partido, Compromís, «que nos preocupemos todos un poco de ese tema porque es serio». Preguntado por si esas situaciones pueden deberse a una «falta de generosidad», Ribó ha respondido que no lo sabe y ha insistido en que la información de la que dispone le «preocupa». «Había un acuerdo del Botànic para los acuerdos de progreso que se tuvieran en los municipios y nos están llegando informaciones de que no van en esa dirección. Creo que no es una cosa agradable«, ha agregado.

El responsable municipal en funciones ha comentado que los datos que le han facilitado apuntan a que hay «diversos municipios de la provincia en los que las cosas no están nada claras» para ir hacia un gobierno de progreso y en la que «no se están cumpliendo los acuerdos» planteados a nivel autonómico hacia ese camino. «Hay una serie de municipios donde la actitud del Partido Socialista no está siendo la que en principio tendría que ser», ha insistido, al tiempo que ha confiado en que finalmente se puede llegar «a buen puerto».

A este respecto, la concejala electa Sandra Gómez se ha desmarcado de las críticas. «Desconozco qué ocurre en otros municipios», ha afirmado Gómez, que ha subrayado que su «obligación» y su «preocupación» son «la ciudad de Valencia». No obstante, ha señalado, sin mencionar a ninguna, que «la historia» de alguna localidad «ha demostrado que hay siempre decisiones difíciles de comprender por parte de todos los partidos».

De esta forma, la también secretaria general del PSPV-PSOE en la capital valenciana ha descartado que los problemas que puedan darse en otras localidades para constituir gobiernos de progreso puedan influir en las negociaciones entre Compromís y PSPV para conformar el nuevo ejecutivo de este tipo que integrarán la próxima legislatura en Valencia.

«Siempre he defendido que la ciudad es un territorio autónomo que tiene que trabajar en sus propias líneas de gobierno», ha declarado en este sentido Gómez. De la misma manera, ha indicado que la negociación realizada entre Compromís, PSPV y Unides Podem para la formación del gobierno autonómico tampoco ha condicionado la que hay en marcha en la ciudad.