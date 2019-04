Joan Ribó mantiene su intención de personarse en el caso Azud pese al rechazo del juez El alcalde de Valencia, Joan Ribó, en un pleno. / J. SIGNES El alcalde de Valencia reconoce que no es el momento adecuado para la causa M. G. Valencia Martes, 30 abril 2019, 16:27

Tras conocerse la decisión del Juzgado de instrucción número 13 de Valencia de denegar la petición del Ayuntamiento de personarse como acusación particular en el caso Azud, Ribó se ha reafirmado su intención de hacerlo pese al rechazo: «Nos parece importante, y según todos los indicios afecta a los intereses económicos del Ayuntamiento, por ello nos queremos personar en la causa», ha explicado el alcalde este martes.

La magistrada a cargo del caso que investiga al cuñado de la exalcaldesa Rita Barberá, por el supuesto pago de comisiones por adjudicaciones públicas ha rechazado la petición porque no se han visto comprometidos los intereses del Consistorio valenciano y por considerarla como prematura.

A la entrada del pleno para el sorteo en el que se ha designado a los miembros de las mesas electorales para la próxima cita electoral del 26 de mayo, Ribó se ha pronunciado sobre lo ocurrido y ha llegado a reconocer que no es el momento adecuado. «Nosotros le enviamos al juzgado nuestra intención de presentarnos en el momento en que procedimentalmente pudiéramos hacerlos; ahora no es el momento adecuado porque no se ha levantado el secreto de sumario y es lo que nos dice el juez», ha reconocido a las puertas del hemiciclo.

En la misma línea que la juez, ya se pronunció el pasado mes de abril la Fiscalía Anticorrupción, que se opuso a la personación también con el argumento de ser «totalmente prematuro» ese intento por ser «en una causa secreta y en la que no aparece lesión particular de los intereses« del consistorio.

«Manifestamos que nos queremos personar en este caso porque nos parece importante, según todos los indicios afecta a los intereses económicos del Ayuntamiento», ha justificado el alcalde.

Ribó se precipita al avance de la investigación y ha señalado que ante «todas las historias de corrupción que puedan haber, para nosotros tienen una única cuestión clara, y es que queremos que devuelvan hasta el último euro que hayan robado», añadiendo que el objetivo del consistorio es «conseguir que retorne ese dinero». Para lo que el alcalde insiste en que lo que ha hecho el Ayuntamiento es advertir de su personación, por lo que en cuanto se levante el secreto de sumario «será el siguiente paso, vamos a trabajar para conseguirlo».