Instalaciones y complejos deportivos bajo mínimos en Valencia Estado de una pista en el polideportivo de Nazaret. La falta de personal de limpieza y el deterioro de las estancias se acumula en los polideportivos de Nazaret, Marxalenes y Abastos entre otros M. G. Valencia Martes, 26 marzo 2019, 21:08

Excrementos, desperfectos en los accesos, verjas con agujeros, deterioro en puertas, falta de pintura y limpieza en las canchas, aseos y vestuarios inservibles o suciedad en las piscinas; son algunas de las escenas que relatan vecinos y usuarios de los complejos deportivos de la ciudad como el polideportivo de Nazaret, Marxalenes o el Complejo Deportivo de Abastos. Tras varios años de quejas y escritos a las autoridades municipales reclaman reformas e inversiones para garantizar el servicio. «Lo estamos pagando, pedimos un servicio mínimo», es la frase más repetida entre quienes a diario acuden a los diferentes recintos.

Ver para creer. Es la postura del Ayuntamiento. La regidora de Salud y Deportes, Maite Girau, ante las quejas dice que «tendría que ver de qué desperfectos se trata, porque los partidos de la oposición difunden imágenes que no se corresponden con la realidad, como ya ha ocurrido en más de una ocasión». Girau insiste en varias ocasiones que habría que comprobar «concretamente a qué cuestiones se refieren las quejas» y de igual modo hace hincapié en la correcta actuación municipal ante estos problemas y califica el sistema que siguen como «de calidad».

El Ayuntamiento sigue sin plazo para abrir las nuevas concesiones pese a que hace un año terminaron los contratos de gestión

Una versión muy diferente es la que mantienen desde hace años los vecinos de Nazaret. «Mandé fotos y correos explicándole la situación a la Fundación Deportiva pero al parecer nadie le dio importancia, tanto la regidora como el director técnico me dijeron que se les había pasado, aún seguimos en la misma situación. Sólo han arreglado la puerta de emergencia», relata José Antonio Barba, presidente de la asociación vecinal de Nazaret. Suciedad, humedades, moho, excrementos y filtraciones de agua, son los principales problemas del polideportivo del barrio. Asimismo, Barba explica que es una única persona la encargada de la limpieza de todo el complejo con una superficie de más de 4.300 metros cuadrados, «y no tiene máquinas, va con escoba y recogedor», asegura.

Maite Girau ve en las quejas una cuestión política y señala a la oposición: «se han difundido imágenes que no corresponden a la realidad»

El presidente habla de auténtico abandono y del hartazgo de los residentes de la zona. «Como no van a estar cabreados si hay una pista que parece de césped y es moho, tu pagas y te encuentras esto», dice para incidir en la falta de inversión en las instalaciones públicas. «La gestión del Ayuntamiento deja mucho que desear, no ha invertido nada en este barrio, es una lástima tener unas infraestructuras así y no cuidarlas, si están ahí simplemente hay que mantenerlas y mejorarlas, hay que mimar las cosas para que la gente pueda disfrutarlas, además ese dinero que recoges de los usuarios simplemente se podría devolver de nuevo con mejoras», dice Barba.

El polideportivo de Nazaret está gestionado por la propia Fundación y la última remodelación se llevó a cabo en 2006, una antigüedad similar al de Marxalenes, en el que los vecinos también han denunciado la «situación escandalosa en la que se encuentran las instalaciones deportivas municipales, concretamente la piscina y sus vestuarios», dice Marc vecino del barrio y usuario de las instalaciones.

La mala gestión es otra de las protestas. Tanto el polideportivo de Marxalenes como el complejo de Abastos son concesiones administrativas. Los contratos de gestión hace un año que llegaron a su fin y esta podría ser una de las causas de la falta de mantenimiento en estos recintos. «No hay control, no hay supervisión, sólo se les prórroga la gestión sin más. Ya va siendo hora de poner orden en las concesiones y pedir cuentas».

Complejo de Marxalenes.

El Consistorio sigue sin plazo para abrir las licitaciones. Achaca el retraso a la entrada en vigor de la norma de desindexación sobre los contratos de arrendamientos en el sector público que implican «cambios y correcciones en los pliegos», explica la regidora de Deporte. Según Girau, la administración municipal es «muy exigente con el cumplimiento de los requisitos, si hay alguna falta les emplazamos y insistimos en aquello que deben cumplir conforme a los pliegos del contrato».

Otras cuestiones pendientes

Los vecinos de San Isidro siguen esperando el nuevo polideportivo que parece no llegar. Desde 2006 ronda la intención de realizar el proyecto que se materializó finalmente el año pasado a pesar de los diferentes imprevistos. «Iba a ser un complejo con piscina pero el solar en el que iba la instalación se cedió a la comandancia de la Policía del barrio para el retén y así quedó invalidada, pero después de todo el año pasado se aprobó el proyecto definitivo, pero los vecinos están un poco enfadados porque aún no se han empezado las obras», explica José Luis Ceballos, presidente de la asociación de vecinos de San Isidro.

La regidora de Salud y Deporte, Maite Girau, ha comentado que el proyecto que se ha diseñado conforme a las necesidades y las demandas de la zona, saldrá adelante pero sólo falta «pedir el crédito».

La instalación del pabellón será novedosa y en ella se incluirá un rocódromo, además de las canchas. El diseño que ya han podido ver los vecinos del barrio, ha sido calificado como de «vanguardia» por el propio presidente de la asociación. «Estamos contentos con el resultado, pero queremos que si el Ayuntamiento se ha comprometido, que lo haga y que empiecen las obras cuanto antes», insiste Ceballos.