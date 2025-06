Incendio en el Hospital La Fe: «Mi hijo no quería estar dentro y me decía: mamá, fuera, fuera» Los pacientes han sido desalojados y se les ha reubicado en otros espacios del centro sanitario

Laura Garcés Valencia Lunes, 23 de junio 2025, 22:50 Comenta Compartir

El Hospital La Fe se ha convertido esta tarde en un espacio de pavor para los que se encontraban cerca del lugar donde se ha declarado el incendio y no lograban comprender qué estaba pasando. «He sentido miedo e histeria», apuntaba Sara, una enfermera que se encontraba en la sala contigua a la incendiada y desde la que muy pronto vio que llegaba «humo negro». Sara llegó a inhalarlo y a ella junto a otros compañeros les han llevado a Urgencias para someterles a una revisión tras la que la joven enfermera recibió el alta.

Ese miedo del que hablaba Sara se ha extendido como lo hacía el humo. Iba llegando por las plantas y salas de la torre D. En la sexta ha sorprendido a Hatim, quien ha confesado que al ver lo que estaba ocurriendo se «ha impresionado» al ver que había pacientes a los que tenían que evacuar porque no se podían mover. Ha bajado a la calle desde la planta donde se encontraba y confesó que «ni siquiera he querido pensar que en lo que estaba ocurriendo había mucho peligro». Fue la manera que encontró de autoprotegerse.

Mientras el incendio estaba activo, una profunda preocupación se ha adueñado de Blessyn, una madre que visitaba el centro sanitario con motivo de una consulta de su hijo de cuatro años. No era la primera vez que se enfrentaba a un incendio, ya lo había sufrido en el edificio donde se encuentra su casa «y mi hijo por eso ya está traumatizado». Blessyn no quería que el pequeño volviera a tener que vivir una experiencia semejante. «Lo he vivido muy asustada», declaraba a este diario.

Se ha mostrado sorprendida cuando, según su relato, pensaba que «nos iban a sacar», sin embargo les indicaron que no salieran. Posiblemente se tenía que evitar la proximidad al humo, pero «mi hijo no quería estar dentro. Me decía: mamá fuera, fuera».

Algunos de los pacientes que se encontraban en la torre donde se ha iniciado el fuego han sido reubicados en distintas salas, pero otros han podido salir a la calle desde donde contemplaban la operación policial y las actuaciones de los bomberos. Entre ellos se encontraba Sarai, acompañante de un enfermo que confesó que sintió «mucho miedo», tal fue así que bajó desde la sexta planta «con ansiedad». Les indicaron que salieran rápido y ella no hacía más que preguntarse que con su marido, intervenido en una pierna: «cómo voy a bajar con él». Se han tenido que dar prisa. «Nos han indicado que bajáramos por la escalera de emergencia, pero al llegar estaba llena de humo». En ese momento les indicaron que tomaran la que se encuentra en el otro extremo. Finalmente «cada uno hemos bajado por donde hemos podido». Ya en la calle tenía claro que iban a «pedir el alta. Esta noche no dormimos aquí».

Temas

Hospital La Fe