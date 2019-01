Una huelga de la EMT sorprende a los usuarios en Valencia Imagen de archivo de una huelga anterior de la EMT. / José Marín Los sindicatos convocan hoy tres franjas horarias, de 7 a 9, de 17 a 19 y de 19.30 a 21.30 horas PACO MORENO y MAR GUADALAJARA Valencia Jueves, 24 enero 2019, 10:11

Los sindicatos han convocado hoy paros en la EMT, después de que anoche se rechazara en votación el preacuerdo alcanzado por todas las formaciones con la empresa sobre el convenio colectivo. La primera franja afectada ha sido de siete a nueve horas, a las que seguirá otra de cinco a siete de la tarde, para seguir una tercera desde las siete y media hasta las nueve y media de la noche.

El próximo día 29 es el siguiente previsto, a lo que seguirán el 4, 12, 20 y 27 de febrero, según el calendario aprobado el pasado noviembre. El preacuerdo sobre las prejubilaciones y otras cuestiones no ha sido suficiente para que los trabajadores acepten en la asamblea el documento, en una votación que acabó a medianoche, por lo que ha pillado a miles de usuarios por sorpresa en las paradas y con menos frecuencia de paso.

Los horarios y áreas afectadas los próximos cuatro días de febrero son Administración, Técnica y Operaciones de ocho a diez de la mañana, mientras que Técnica y Operaciones están convocados de cuatro a seis de la tarde. En la misma jornada de siete y media a nueva y media de la noche, mientras que el Área Técnica parará de diez de la noche hasta la medianoche. El comité de empresa ha señalado que no se descarta «incrementar las medidas de presión» si no se alcanza un acuerdo. Los servicios mínimos para dichos paros son del 70%.

«Lo increíble es que no avisen de que convocan la huelga, no te da tiempo a buscar una alternativa»

El autocar numero 80 ha estado parado frente a la Universidad de Historia y Geografía en la avenida Blasco Ibañez durante unos minutos. Después al ponerse en marcha, se encendía el letrero: sin servicio.

«Cojo un taxi, ya estoy harto», grita Pepe mientras se asoma en la calzada haciendo aspavientos con el brazo. Lleva más de 20 minutos esperando.

En la parada 166 la gente empieza a desesperarse. Pascual y Lola llevan más de media hora esperando al autobús 31 en dirección La Patacona. «En la pantalla ponía 9 minutos, pero ha estado así un cuarto de hora, ahora pone ya 23 minutos, llevamos 40 esperando, solo quiero que llegue ya», dice Pascual. Lola llega tarde a trabajar y espera el mismo autocar: «No hay derecho, encima pasan muchos por delante sin servicio, siempre fastidian a los mismos, a los que vamos a trabajar».

Antonia muestra su enfado, hoy llegará tarde a trabajar: «nunca he fallado ni un día», asegura mientras se sienta. «Lo increíble es que no avisen de que convocan la huelga, porque habría buscado otra forma de ir», explica Antonia.

Por la avenida Blasco Ibañez han pasado varios autobuses en dirección Ramón Llull- Albalat dels Tarongers, el número 71, con poca afluencia de pasajeros. El descontrol en las líneas y la falta de información ha afectado a los pasajeros de la EMT. Desde primera hora de la mañana los retrasos han sido notables en la ciudad. La parada L'albereda-Hemisferic, se llenaba de gente entorno a las 8:15h. de la mañana intentando refugiarse del frío mientras esperaban la llegada del autobús. Emma ha esperado al rededor de 20 minutos: «Casi no lo cojo, porque iba llenísimo, cuando he visto a tanta gente esperando ya me he olido algo, porque no es normal que haya tanta afluencia en esta parada». explica la joven, que asegura llegar tarde a la universidad. «Normalmente me salta algún aviso o lo leo en los periódicos digitales, pero esta vez no han avisado», dice Emma.

Algo similar le ocurría a Carmen. En la parada 720, Mercat de Russafa, «en plena hora punta y hay retraso, es alucinante, nos fastidian a quienes no tenemos nada que ver», comenta Carmen. Su autocar, el número 6, iba abarrotado de gente, tras haber esperado más de 20 minutos, la joven critica la falta de información sobre los servicios mínimos: «En la aplicación de la EMT especificaba que había problemas en la línea por obras, pero en ningún momento informaba sobre los paros».