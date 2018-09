PP y Cs hablan de «ocurrencia» y de reparto de poder en el tripartito

Las reacciones de los grupos de la oposición a la noticia de que la EMT gestionará el parking de Brujas no se hicieron esperar. El concejal del grupo popular Alberto Mendoza dijo que «estamos ante una nueva ocurrencia que carece de sentido alguno ya que la EMT debe dedicarse a la gestión del servicio público del transporte que es su único objeto y hacerlo mejor de lo que se hace hoy en día, y no tratar de gestionar aquello de lo no tiene ni experiencia ni personal».

El edil dijo que en todo caso «debería ser la empresa Aumsa la que gestionara el parking, ya que es la que tiene la experiencia en la gestión del suelo, viviendas y plazas de aparcamiento». Finalizó diciendo «qué tipo de gestión se quiere establecer y si se han obtenido los informes pertinentes de Intervención Municipal».

El concejal de Ciudadanos Narciso Estellés dijo por su parte que «las luchas de poder en el tripartito están distrayendo a la EMT en su reto de mejorar el servicio a los vecinos». Aseguró que el reto de la empresa municipal es «el transporte público colectivo dentro de la ciudad y abordar el transporte metropolitano. No entendemos que Grezzi priorice la gestión de un parking a dar un buen servicio con buenas frecuencias a los ciudadanos».

Estellés añadió que el anuncio «es un nuevo ejemplo del reparto de sillones del tripartito. El PSPV gestiona el parking de Reina vía Aumsa mientras Compromís gestionará el de Brujas vía la EMT. Esto huele a reparto de sillones con claridad».