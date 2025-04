La Guardia Civil registra el Ayuntamiento de Valencia en busca de contratos firmados por Badenas

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado en el Ayuntamiento de Valencia esta mañana para reclamar contratos adjudicados ... por el concejal de Vox Juanma Badenas durante su etapa como segundo teniente de alcalde y que, además, tenía bajo su mando las delegaciones de Parques y Jardines y Empleo.

Según ha podido confirmar LAS PROVINCIAS a través de fuentes oficiales de la Benemérita, los efectivos han requerido documentación a la Intervención municipal del periodo en el que Badenas gestionaba Parques y Jardines y Empleo, específicamente la Fundación Valencia Activa. El servicio ha facilitado la documentación pertinente de la que disponía en físico en las dependencias del Consistorio.

Los agentes también han desplazado hasta la sede de este Valencia Activa, organismo municipal dependiente de la Concejalía de Empleo del que su titular ejerce como vicepresidente, para seguir recabando información sobre las adjudicaciones de contratos de la etapa en la que Badenas era gestor de dicha entidad.

Cabe recordar que la publicación en los medios de comunicación de un supuesto amaño de contratos de Valencia Activa con el objetivo de adjudicárselo al Instituto Imedes, empresa en la que trabaja el marido de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y que ya estaba siendo investigado por el Ministerio Público, desencadenó una profunda crisis interna en el grupo municipal de Vox que acabó con los concejales Juanma Badenas y Cecilia Herrero apartados de la formación dirigida por Santiago Abascal. No obstante, después de que los servicios jurídicos municipales emitieran un informe descartando las posibles irregularidades y de que Badenas y Herrero resolvieran los problemas orgánicos con la formación de derecha radical fueron readmitidos en las filas voxistas así como en el gobierno municipal.

Lo cierto es que ya esta mañana, en el Ayuntamiento de Valencia, en las declaraciones previas al pleno, las investigaciones a Badenas habían centrado parte de las conversaciones. El portavoz municipal de Vox, José Gosálbez, ha insistido en ser respetuoso con el proceso judicial y ha llegado a apuntar que la Asesoría Jurídica ya había dado el visto bueno a los contratos. Sin embargo, el informe favorable emitido por los abogados de la ciudad hacía referencia al contrato con la empresa del marido de la de de gobierno, Pilar Bernabé. Sobre estos nuevos contratos no hay informe alguno. Pero el portavoz municipal del PP, Juan Carlos Caballero, no quiso pronunciarse al respecto de si se va a pedir ese informe. «Vamos a ser respetuosos con el proceso judicial, como no puede ser de otra manera», ha asegurado Caballero.

Una «vergüenza» para el PSPV

El portavoz del PSPV en el Consistorio, Borja Sanjuán, ha calificado como una «vergüenza» que la Guardia Civil haya registrado el Ayuntamiento en busca de pruebas por un presunto caso de corrupción que afectaría a uno de los miembros del gobierno municipal. «Ha vuelto la corrupción y es María José Catalá quien lo está amparando», ha sentenciado Sanjuán vinculando a la primera edil con las posibles irregularidades.

Ha sido precisamente el propio Sanjuán quine ha desvelado esta mañana en las declaraciones previas al pleno que la Fiscalía había incoado diligencias para investigar a Badenas por los posibles delitos de prevaricación o malversación en sus contrataciones públicas. «Es decir, que hay un posible caso de corrupción dentro del gobierno de María José Catalá», ha comentado el portavoz socialista horas más tarde sobre el registro policial y ha asegurado que las presuntas irregularidades cometidas por el entonces segundo teniente de alcalde eran conocidas por la propia Catalá. «Catalá ha decidido meterlos dentro del gobierno porque prefiere tapar a un posible corrupto antes de perder la mayoría en el pleno», ha manifestado.